search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 16:10

Νέος σεισμός στη Σκιάθο, αισθητός και στην Αττική – Δόνηση 4,9 βαθμών μετά τα 4,7 Ρίχτερ, επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι

credit: Shutterstock

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων, η οποία έγινε αισθητή και στην πόλη της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε ένταση 4,9 Ρίχτερ, βάθος 14,1 χλμ. με το επίκεντρο να σημειώνεται 8 χλμ δυτικά της Σκιάθου.

Νωρίτερα είχε γίνει αισθητή άλλη μια δόνηση 4,7 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή και ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Σύμφωνα με ανάρτηση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου, σχετικά με τις δύο σεισμικές δονήσεις, χρειάζεται προσοχή καθώς φαίνεται να πρόκειται για προσεισμούς. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ακόμη πως στην Αλόνησσο, τον Μάρτιο του 1965 είχε σημειωθεί σεισμός 6,1 Ρίχτερ, ωστόσο διευκρινίζει πως δεν πρόκειται για την ίδια εστία.

«Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4.9, αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Στη γειτονική Αλόνησσο το Μάρτιο του 1965 είχε κάνει 6.1, αλλά δεν είναι ίδια εστία, γειτονική».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3