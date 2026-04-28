Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στη Σκιάθο: Οι προηγούμενοι ήταν προσεισμοί

Δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Σκιάθο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς και στην Αττική.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο συγκεκριμένος σεισμός ενδέχεται να συνδέεται με προηγούμενες δονήσεις που καταγράφηκαν την ίδια ημέρα, τις οποίες χαρακτηρίζει ως πιθανούς προσεισμούς. Όπως επισημαίνει, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο διάστημα, καθώς η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να παρουσιάσει εξέλιξη.

Ο ίδιος τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να τηρούν βασικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Παράλληλα, κάνει αναφορά στο ιστορικό της ευρύτερης περιοχής, καθώς στην κοντινή Αλόννησο είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ το 1965, χωρίς όμως να υπάρχει άμεση σύνδεση με το σημερινό επίκεντρο, όπως διευκρινίζεται.

«Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4.9, αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Στη γειτονική Αλόνησσο το Μάρτιο του 1965 είχε κάνει 6.1, αλλά δεν είναι ίδια εστία, γειτονική», ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Παπαδόπουλος.

