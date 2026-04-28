Στο πλευρό του Κίμελ ο Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ο Τζίμι είναι κωμικός – Και η Λέβιτ είπε ότι θα πέσουν πυροβολισμοί, προφανώς έκανε πλάκα»

Ο Τζίμι Κίμελ έλαβε δημόσια υποστήριξη από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος υπερασπίστηκε τον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής εν μέσω της προτροπής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για απόλυσή του λόγω ενός αστείου για τη «χήρα».

«Ο Τζίμι είναι κωμικός», δήλωσε ο Κλούνεϊ τη Δευτέρα το βράδυ στην 51η Γκαλά Βραβείων Τσάπλιν στη Νέα Υόρκη.

Jimmy Kimmel has received public support from George Clooney https://t.co/9X0AFOFOUF — TIME (@TIME) April 28, 2026

Για να τονίσει το επιχείρημά του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο πώς η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ, πριν από την εκτροπή του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου από ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης, είχε αστειευτεί με την ομιλία του Τραμπ λέγοντας ότι ήταν έτοιμος να «βροντήξει» και «θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί».

«Θα υποστήριζα ότι η Καρολάιν Λέβιτ δεν εννοούσε ότι έπρεπε να ρίχνονται πυροβολισμοί, σωστά; Έκανε πλάκα. Δίκαια», είπε ο Κλούνεϊ. «Κοιτάζω αυτή την πλευρά και λέω, “Λοιπόν, τα αστεία είναι αστεία”. Αλλά η ρητορική, νομίζω, είναι λίγο επικίνδυνη. Και την έχουμε δει πολύ τελευταία».

George Clooney defends Jimmy Kimmel following criticism from Donald Trump, saying “jokes are jokes” but warning that recent rhetoric can be dangerous. 🎭⚠️ pic.twitter.com/yi7nOSV7wi April 28, 2026

Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν την απόλυση του Τζίμι Κίμελ

Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια ζήτησαν την απόλυση του Κίμελ για ένα σκετς του κωμικού πριν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – ένα μέρος που γυρίστηκε και μεταδόθηκε τηλεοπτικά λίγες μέρες πριν από την φετινή εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια του Jimmy Kimmel Live!, ο παρουσιαστής αργά το βράδυ προσποιήθηκε ότι ήταν ο παρουσιαστής της εκδήλωσης και είπε: «Η Πρώτη Κυρία μας Μελάνια είναι εδώ. Τόσο όμορφη, κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα».

Μετά τους πυροβολισμούς, η Μελάνια επανεξέτασε το σκετς και κατηγόρησε τον Κίμελ για «μίσος και βίαιη ρητορική» που «σκοπεύει να διχάσει τη χώρα μας».

«Αρκετά πια. Ώρα το ABC να πάρει θέση», υποστήριξε. «Πόσες φορές η ηγεσία του ABC θα επιτρέψει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Kimmel εις βάρος της κοινότητάς μας;»

Ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε τα σχόλια της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι «ο Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC».

Ο Κίμελ αντιμετώπισε τις αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης της βραδινής εκπομπής του τη Δευτέρα.

«Ξέρετε πώς μερικές φορές ξυπνάς το πρωί και η Πρώτη Κυρία κάνει μια δήλωση απαιτώντας να απολυθείς από τη δουλειά σου», είπε ο κωμικός κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου του. «Όλοι το έχουμε ξαναζήσει, σωστά;»

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, είπε ότι το σκετς ήταν «ένα πολύ ελαφρύ αστείο για το γεγονός ότι αυτός [ο Πρόεδρος Τραμπ] είναι σχεδόν 80 ετών και αυτή [η Μελάνια] είναι νεότερη από εμένα».

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση έκκληση για δολοφονία και το γνωρίζουν αυτό. Έχω εκφράσει έντονα την άποψή μου εδώ και πολλά χρόνια κατά της ένοπλης βίας», συνέχισε ο Κίμελ. «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Νομίζω ότι ένα εξαιρετικό μέρος για να αρχίσετε να το αντισταθμίζετε αυτό θα ήταν να συζητήσετε με τον σύζυγό σας γι’ αυτό».

Η… ιστορία πίσω από τις συγκρούσεις Τραμπ και Κίμελ

Αυτό το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μια μακρά σειρά συγκρούσεων μεταξύ του Κίμελ και του Προέδρου των ΗΠΑ, με τη διαμάχη τους να χρονολογείται χρόνια πριν.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Τραμπ γιόρτασε την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ, αφού το δίκτυο ανέλαβε δράση για ένα σχόλιο που έκανε ο κωμικός μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ είχε χλευάσει τον Τραμπ για την απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το πώς τα πήγαινε.

Όταν η απάντηση του Τραμπ επικεντρώθηκε στην κατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου και όχι στον θάνατο του συντηρητικού σχολιαστή, ο Κίμελ αστειεύτηκε: «Δεν είναι έτσι ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία κάποιου που αποκαλούσε φίλο… Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο». Ο κωμικός συνέχισε λέγοντας ότι η «συμμορία MAGA» προσπαθούσε να «κερδίσει πολιτικούς πόντους» μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Μετά την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ, ο Τραμπ είπε: «Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει».

Αλλά η αναστολή διήρκεσε μόνο λίγες μέρες, εν μέσω έντονης κριτικής και εκκλήσεων για επαναφορά του Κίμελ.

Μόλις άκουσε την είδηση, ο Τραμπ επιτέθηκε στο δίκτυο.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω στον Τζίμι Κίμελ τη δουλειά του. Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε», είπε. «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει το δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% αρνητικά Δημοκρατικά σκουπίδια;»

Τζίμι Κίμελ: Επιμένει στο αστείο με τη Μελάνια – «Αναφερόμουν στη διαφορά ηλικίας» (Video)












