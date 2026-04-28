SLAPP, υπερσυγκέντρωση, κρατικές παρακολουθήσεις: Υπό συνεχή επίθεση η ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της 5ης έκθεσης για την ελευθερία του Τύπου της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη (Liberties).

Οι παρενόχληση, η βία και οι απειλές κατά δημοσιογράφων εντείνεται, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί συγκεντρώνονται στα χέρια λιγοστών επιχειρηματιών και η εμπιστοσύνη των πολιτών διαβρώνεται.

Τα ευρήματα της έκθεσης θα πρέπει να θέσουν τους αξιωματούχους της ΕΕ «σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής», καθώς η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης «δέχονται συνεχή επίθεση» σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, τονίζει η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη.

Ο κορυφαίος ευρωπαϊκός οργανισμός πολιτικών ελευθεριών προειδοποίησε επίσης ότι η ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης διαβρώνεται συνεχώς από πολιτικές παρεμβάσεις και περικοπές στον προϋπολογισμό, και οι δημοσιογράφοι περιορίζονται ολοένα και περισσότερο από περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση.

«Ένα υγιές και πλουραλιστικό σύστημα μέσων ενημέρωσης αποτελεί δοκιμασία και καθρέφτη της δημοκρατίας», δήλωσε η Eυα Σιμόν, υπεύθυνη δημόσιας πολιτικής της Liberties. «Όπου το κράτος δικαίου αποδυναμώνεται, είτε μέσω σκόπιμης κυβερνητικής δράσης είτε μέσω αμέλειας, η ελευθερία του Τύπου υπονομεύεται».

Επιθέσεις κατά δημοσιογράφων

Σε κρίση βρίσκεται η ασφάλεια των δημοσιογράφων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν «ακραία σωματική βία και συστηματική νομική παρενόχληση». Στην Ιταλία το 2025 καταγράφηκαν 118 επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, οι 15 εκ των οποίων περιείχαν σωματική βία. Είκοσι ερευνητές δημοσιογράφοι έχουν μπει στο πρόγραμμα αστυνομικής προστασίας. Στην Ολλανδία καταγράφηκαν 106 απειλές, εκ των οποίων 67 περιστατικά εκφοβισμού και 55 περιπτώσεις σωματικής βίας.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμος, επίσης, αυξήθηκε. Το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ 377 σοβαρών διαδικτυακών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων απειλών θανάτου, εναντίον δημοσιογράφων, ενώ στη Μάλτα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, πολιτικοί εξαπέλυσαν εκστρατείες δυσφήμισης χαρακτηρίζοντας τα μέσα ενημέρωσης ως «δυνάμεις του σκότους» ή «μηχανές ξένης προπαγάνδας».

Η παρακολούθηση δημοσιογράφων από τις κρατικές υπηρεσίες είναι ζήτημα σε αρκετές χώρες. Οι καταχρηστικές αγωγές συνέχισαν να αποτελούν αυξανόμενη απειλή.

Συγκέντρωση των ΜΜΕ σε λιγοστούς επιχειρηματίες

Στην έκθεση αυξάνονται ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς σε ολόκληρη την ΕΕ πέρυσι.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ουγγαρία όπου το ίδρυμα που υποστηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ελέγχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης. Παρόμοιο σκηνικό επικρατεί και στη Γαλλία, όπου μερικοί δισεκατομμυριούχοι, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού Βίνσεντ Μπολορέ, κατέχουν μεγάλο μερίδιο των μέσων ενημέρωσης.

Καμπανάκι και για την Ελλάδα

Η συγκέντρωση των ΜΜΕ στα χέρια λιγοστών επιχειρηματιών αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισπανία και, ιδίως, η Σλοβακία, όπου η εξαγορά της εφημερίδας Nový Čas από τον Όμιλο Penta σημαίνει ότι πλέον ελέγχει τα μεγαλύτερα ταμπλόιντ της χώρας.

Η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο έχουν υποστεί «σοβαρές συστημικές πολιτικές παρεμβάσεις, περικοπές προϋπολογισμού και διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν θέσει σε κίνδυνο την βασική τους αποστολή» σε ολόκληρο το μπλοκ.

Ο φιλοκυβερνητικός χρόνος έφτασε στο 73% στην Ουγγαρία πέρυσι, κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές της 12ης Απριλίου, τις οποίες ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ. Στη Σλοβακία, η Σλοβακική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (STVR) «είναι αυτήν τη στιγμή… υπό άμεσο πολιτικό έλεγχο», σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, καθώς μόνο τρεις από τις 22 χώρες της ΕΕ που αναλύθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιρλανδίας, αναφέρουν «σχετικά υψηλά» επίπεδα εμπιστοσύνης, και ορισμένες, ιδίως η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, αναφέρουν «κρίσιμα χαμηλά» επίπεδα.

