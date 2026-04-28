Τζίμι Κίμελ: Επιμένει στο αστείο με τη Μελάνια – «Αναφερόμουν στη διαφορά ηλικίας» (Video)

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων – και τις απαιτήσεις για απόλυσή του – ο Τζίμι Κίμελ δεν πήρε πίσω το αστείο του με τη Μελάνια Τραμπ και το πώς είναι έτοιμη να γίνει μια «λαμπερή» χήρα.

Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία πνέουν μένεα εναντίον του, ο γνωστός κωμικός εμφανίστηκε στην εκπομπή του και απλώς… επέκτεινε την ιδέα του, λέγοντας ότι «ήταν ένα πολύ ελαφρύ σατιρικό αστείο για το γεγονός ότι εκείνος είναι σχεδόν 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα. Δεν ήταν, με καμία έννοια του όρου, κάλεσμα σε δολοφονία — και το ξέρουν».

Ωστόσο, ο Κίμελ δεν περιορίστηκε σε αυτό: «Εδώ και πολλά χρόνια έχω μιλήσει ανοιχτά κατά της οπλοκατοχής και της ένοπλης βίας… Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Και ίσως ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει αυτό είναι μια συζήτηση με τον σύζυγό της», είπε χαρακτηριστικά – ο Τραμπ απολαμβάνει της αμέριστης στήριξης της NRA.

«Ξέρετε πώς είναι μερικές φορές, που ξυπνάς το πρωί και η Πρώτη Κυρία βγάζει ανακοίνωση ζητώντας να απολυθείς από τη δουλειά σου; Όλοι το έχουμε ζήσει, σωστά;», είπε χαρακτηριστικά ο κωμικός και παρουσιαστής. Υπενθυμίζεται ότι ο Κίμελ είχε πει ότι «η πρώτη μας κυρία, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα», αναφερόμενος στο επεισοδιακό δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μελάνια Τραμπ, η οποία δήλωσε ότι «η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει σκοπό να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική. Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος».

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



April 27, 2026

«Ένας δειλός, ο Κίμελ κρύβεται πίσω από την ABC γιατί ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει. Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα η ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία της ABC τη φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;», κατέληξε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε ότι «ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύεται από την απαίσια τηλεθέαση που έχει, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια, και του γιου μας, Μπάρον, σαν να κάθονταν στην πραγματικότητα στο στούντιό του, ακούγοντάς τον να μιλάει, που δεν ήταν και δεν θα ήταν ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: “Η Πρώτη μας Κυρία, Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα”».

«Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα χορού του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, φορτωμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Ήταν εκεί για έναν πολύ προφανή και δυσοίωνο λόγο. Καταλαβαίνω ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία και κανονικά δεν θα αντιδρούσαν σε τίποτα από όσα έλεγε, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πέρα ​​από τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ θα έπρεπε να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC», κατέληξε ο Τραμπ.

