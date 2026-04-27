ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 19:59
27.04.2026 18:14

Ανατροπή στη μάχη των καναλιών για την τηλεθέαση – Πρώτο σε προτίμηση το Mega την Παρασκευή (24/4)

credit: pixabay

Την πρωτιά στις τηλεπροτιμήσεις της Παρασκευής πήρε πάνω στη γραμμή τερματισμού το Mega από τον Alpha, διακόπτοντας το σερί του σταθμού της Κάτω Κηφισιάς που είχε καταφέρει από την αρχή της περασμένης εβδομάδας.

Συνθήκη-θρίλερ αναπτύχθηκε και για την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, καθώς ο ΑΝΤ1 διατήρησε τα κεκτημένα του που λίγο έλειψε να του τα στερήσει ο ΣΚΑΪ.

Πέμπτη επιλογή ήταν το Star και έκτη το Open, το οποίο δεν κατάφερε στο φινάλε του πενθήμερου να παραμείνει στην περιοχή άνω του 6%.

Ισοδύναμα, σύμφωνα με τη Nielsen, αναδείχθηκαν ΕΡΤNews και MAK TV.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

