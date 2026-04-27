ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:15
27.04.2026 14:51

ΑΝΤ1: Δύο online κανάλια με κωμωδίες και δράματα προσβάσιμα από σήμερα (27/4)

Αγαπημένες ελληνικές κωμικές και δραματικές σειρές του ΑΝΤ1, οι οποίες έχουν γράψει ιστορία, αλλά και νέες παραγωγές έρχονται στα δύο νέα online κανάλια, ANT1 Comedy & ANT1 Drama με ελεύθερης πρόσβασης περιεχόμενο  με διαφημίσεις (FAST Channels), στην ιστοσελίδα του σταθμού (https://www.antenna.gr/), δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να τις απολαμβάνουν καθημερινά όλο το 24ωρο.

Στο με διαφημισεις ιντερνετικό κανάλι ANT1 Comedy, οι χρήστες  μπορούνί να απολαύσει δημοφιλείς και διαχρονικές κωμικές σειρές, όπως «Οι Μεν και οι Δεν», «Οι στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη», «Άκρως Οικογενειακόν», «Εκείνες κι εγώ», «Βότκα πορτοκάλι», «Θα βρεις το δάσκαλό σου», «Για μια γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο», «Φίλα τον βάτραχό σου».

Αντιστοίχως στο ΑΝΤ1 Drama ο καταλογος σειρών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις σειρές «Άγγιγμα ψυχής», «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», «Μπρούσκο», «Της Αγάπης Μαχαιριά», «Φιλί ζωής», «Μη μου λες αντίο», «Κάρμα», «Ευτυχισμένες μέρες».

Τα online κανάλια του antenna.gr εντάσσουν στο πρόγραμμά τους και δύο νέες παραγωγές.

Η κωμική σειρά «VIΠ – Καλά Γεράματα» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 15:15 στο ANT1 Comedy και η δραματική σειρά «Ο Δικαστής» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στις 23:15 στο ANT1 Drama.

Επίσης από την ιστοσελίδα του πολυμεσικού οργανισμού οι χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά κανάλια του Ομίλου Antenna, ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV, καθώς και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα CATCH-UP σε όλα τα προγράμματα και να έχουν πληρέστερη πληροφόρηση για το περιεχόμενο τους χάρη στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κανάλια του Ομίλου Antenna.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Στo «Prime Time» ο Παύλος Τσίμας ξεφυλλίζει την ιστορία της Λεωφόρου

YFSF: Σάρωσε στην τηλεθέαση και κατατρόπωσε τον ανταγωνισμό

ΗΠΑ: Το νέο τοπίο των ΜΜΕ στην Ουάσιγκτον με αφορμή το φετινό δείπνο των διαπιστευμένων στον Λευκό Οίκο

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ραφήνας

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

