ΑΝΤ1: Δύο online κανάλια με κωμωδίες και δράματα προσβάσιμα από σήμερα (27/4)

Αγαπημένες ελληνικές κωμικές και δραματικές σειρές του ΑΝΤ1, οι οποίες έχουν γράψει ιστορία, αλλά και νέες παραγωγές έρχονται στα δύο νέα online κανάλια, ANT1 Comedy & ANT1 Drama με ελεύθερης πρόσβασης περιεχόμενο με διαφημίσεις (FAST Channels), στην ιστοσελίδα του σταθμού ( https://www.antenna.gr/ ), δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να τις απολαμβάνουν καθημερινά όλο το 24ωρο.

Στο με διαφημισεις ιντερνετικό κανάλι ANT1 Comedy, οι χρήστες μπορούνί να απολαύσει δημοφιλείς και διαχρονικές κωμικές σειρές, όπως «Οι Μεν και οι Δεν», «Οι στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη», «Άκρως Οικογενειακόν», «Εκείνες κι εγώ», «Βότκα πορτοκάλι», «Θα βρεις το δάσκαλό σου», «Για μια γυναίκα κι ένα αυτοκίνητο», «Φίλα τον βάτραχό σου».

Αντιστοίχως στο ΑΝΤ1 Drama ο καταλογος σειρών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις σειρές «Άγγιγμα ψυχής», «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», «Μπρούσκο», «Της Αγάπης Μαχαιριά», «Φιλί ζωής», «Μη μου λες αντίο», «Κάρμα», «Ευτυχισμένες μέρες».

Τα online κανάλια του antenna.gr εντάσσουν στο πρόγραμμά τους και δύο νέες παραγωγές.

Η κωμική σειρά «VIΠ – Καλά Γεράματα» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 15:15 στο ANT1 Comedy και η δραματική σειρά «Ο Δικαστής» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στις 23:15 στο ANT1 Drama.

Επίσης από την ιστοσελίδα του πολυμεσικού οργανισμού οι χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά κανάλια του Ομίλου Antenna, ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV, καθώς και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα CATCH-UP σε όλα τα προγράμματα και να έχουν πληρέστερη πληροφόρηση για το περιεχόμενο τους χάρη στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κανάλια του Ομίλου Antenna.

