ΗΠΑ: Το νέο τοπίο των ΜΜΕ στην Ουάσιγκτον με αφορμή το φετινό δείπνο των διαπιστευμένων στον Λευκό Οίκο

Το ετήσιο δείπνο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ανέκαθεν αντικατόπτριζε αλλαγές στο οικοσύστημα των ειδήσεων στις ΗΠΑ, όμως το φετινό διήμερο εκδηλώσεων (για την ακρίβεια οι περιφερειακές εκδηλώσεις είχαν αρχίσει από την προηγούμενη Πέμπτη), με αποκορύφωμα το επεισοδιακό δείπνο καταδεικνύει πόσο γρήγορα αναδιαμορφώνεται ο κλάδος των Μέσων Ενημέρωσης στη χώρα.

Έχει ενδιαφέρον διότι παραδοσιακοί παίκτες των ΜΜΕ της Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό ανεξάρτητων δημοσιογράφων και νεοεισερχόμενων στον Λευκό Οίκο με μικρότερο πολιτικοϊστορικό υπόβαθρο.

Δείκτης αλλαγής του μιντιακού χάρτη ήταν αν θυμάστε η νέα πολιτική του Λευκού Οίκου στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών του Προεδρικού ρεπορτάζ στις αρχές του 2025 που έφθασε έως την ταξιθεσία τους.

Μεταξύ Πέμπτης και Κυριακής πραγματοποιήθηκαν 12 πάρτι και άλλες εκδηλώσεις, γύρω από το φετινό δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, από νεοσύστατους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που λειτουργούν λιγότερο από μια δεκαετία, παρατηρεί ο Axios. Κάποιοι από εκείνους εξασφάλισαν χορηγίες από «μεγάλα» επιχειρηματικά ονόματα όπως η Boeing και η Amazon. Διοργανώθηκαν επίσης αρκετές εκδηλώσεις από ανεξάρτητους οργανισμούς και πλατφόρμες που τους υποστηρίζουν όπως οι beehiiv και Substuck.

Στο μεταξύ ορισμένα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν αποχωρήσει από τον ετήσιο θεσμό ενώ άλλα συμμετείχαν αλλά με πιο «μαζεμένες» εκδηλώσεις από ό,τι άλλες φορές . Η Washington Post, ας πούμε, δεν διοργάνωσε εντυπωσιακό μπάντς, όπως εκείνο του ενός εκατομμμυρίου δολαρίων που είχε κάνει πέρσι, έπειτα από ένα ακόμη έτος σημαντικών απωλειών. Φέτος οργάνωσε εκδήλωσε με κοκτέιλ πριν από το δείπνο της WHCA. Η Paramount/CBS News δεν διοργάνωσε μεγάλη δεξίωση μετά το δείπνο, αν και το CBS News διοργάνωσε δεξίωση πριν το δείπνο με το Politico.

Η φετινή εκδήλωση ήταν ξεχωριστή όχι μόνον επειδή ο Πρόεδρος Τράμπ επανεμφανίστηκε στο δείπνο έπειτα από 15 χρόνια θέτωτας τέλος στο εμπάργκο του αλλά και διότι με αφορμή το γεγονός ήταν επίσης η πρώτη φορά που αξιωματούχοι των Ρεπουμπλικάνων έδωσαν σε μεγάλο βαθμό το «παρών».

Το CBS News, για παράδειγμα, προσκάλεσε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ ως καλεσμένους της. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ κάθισε μαζί με την εφημερίδα The Daily Mail. Η Axios φιλοξένησε τον διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού Ράσελ Βοτ.

Στα αξιοσημείωτα το δείπνο της Paramount, και του διευθύνοντα σύμβουλου και προέδρου της, Ντέιβιντ Έλισον, την Πέμπτη προς τιμήν του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση. Παρέστη επίσης ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς. Για την ιστορία η Paramount αναμένει την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ήταν ένα τετραήμερο στην Ουάσιγκτον πυκνό σε περιφερειακές του WHCD εκδηλώσεις κομματικών ΜΜΕ. Μεγαλοεπιχειρηματίες του MAGA διοργάνωσαν πάρτι την Παρασκευή σε πολυτελές κλαμπ ιδιωτικής λέσχης στην Τζορτζτάουν με συνδρομή 500.000 δολάρια το κεφάλι που περιελάμβανε και τραγουδιστικό σόου του ραπερ Νέλι.

Το συντηρητικό σάιτ, Townhall, διοργάνωσε μια εκδήλωση σε μπαρ στο λόφο του Καπιτωλίου, η οποία αφορούσε εν μέρει την «προώθηση της ατζέντας του Προέδρου Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα».

Το MS Now διοργάνωσε το πρώτο του μεγάλο event μετά το δείπνο του WHCD το Σάββατο, ανταγωνιζόμενο άμεσα την παραδοσιακή εκδήλωση του NBC News την ίδια βραδιά.

Το φετινό πρόγραμμα του τετραήμερου, όπως παρατηρεί ο Axios, είναι ένα δείγμα του αυξανόμενου χάσματος στο MAGA όσον αφορά την κατανάλωση ειδήσεων στην ψηφιακή εποχή.

