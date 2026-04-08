MAGA: «Επανάσταση» από την μιντιακή αυτοκρατορία του Κινήματος Τραμπ

Οι πρωτεργάτες της «αυτοκρατορίας» των ΜΜΕ του MAGA έχουν επαναστατήσει ανοιχτά εναντίον του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξοργισμένοι (ή και αηδιασμένοι;) από την απειλή του να καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιραν.

Αυτό που καταγράφεται στις ΗΠΑ σε ότι αφορά το μιντιακό σκέλος του MAGA έχει σημασία, διότι η πολιτική δύναμη του Τραμπ εξαρτάτο πάντα, περισσότερο από ένα αποκεντρωμένο οικοσύστημα Μέσων Ενημέρωσης- κάποιους δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, κυριως podcasters, εκπομπάρχες σε ιντερνετικές πλατφόρμες και ακτιβιστές που μεταφέρουν το αφήγημα του σε εκατομμύρια αφοσιωμένους ψηφοφόρους- και λιγότερο από τους κομματικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με τον Axios.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, αυτή η συμμαχία ήταν συμπαγής, ισχυρή και σίγουρη. Εκτιμάται ότι χάρη σε αυτό το μιντιακό σύστημα ο Τραμπ ξαναέγινε ένοικος του Λευκού Οίκου και πίστευαν ότι θα ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους.

Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, οι πιο ισχυρές «φωνές» προσπαθούν να συγκρατήσουν τον Τραμπ σε έλεγχο, αν όχι να τον ανατρέψουν, κατηγορώντας τον ότι πρόδωσε τις υποσχέσεις για το «America First» πάνω στο οποίο δομήθηκε το Κίνημα MAGA.

Υπο άλλες συνθήκες, δηλαδή μεμονωμένα περιστατικά, πιθανόν και να είχαν αγνοηθεί. Καταγράφεται όμως μαζικότητα εξαιτίας της οποίας εκτιμάται ότι μπορεί να σχηματιστεί υπαρξιακή απειλή για το MAGA.

Τη Δευτέρα ο πρώην δημοφιλής παρουσιαστής του FOX News, Τάκερ Κάρλσον, με τις συντηρητικές απόψεις, σε μονόλογο του, διάρκειας 43 λεπτών, στην εκπομπή του στο κανάλι του TCN στο YouTube με τους 5,5 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, χαρακτήρισε την ρητορική του Τραμπ για το Ιράν ως ηθικά διεφθαρμένη και «σατανική».

Εξέφρασε την προσωπική του οργή για την ανάρτηση του Τραμπ το Πάσχα (των Καθολικών), στην οποία απειλούσε να φέρει την «κόλαση» στο Ιράν, και προέτρεψε τους Αμερικανούς αξιωματούχους να αγνοήσουν οποιαδήποτε διαταγή που θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο αμάχων. «Οι Αμερικανοί Χριστιανοί είναι ανάγκη να κατανοήσουν που μας σύρει ο Τράμπ» σημείωσε ο Κάρλσον, τονίζοντας ότι «η βεβήλωση του Πάσχα ήταν το πρώτο βήμα προς τον πυρηνικό πόλεμο».

Ο Άλεξ Τζόουνς, ένας ακροδεξιός συνωμοσιολόγος που αφιέρωσε χρόνια υπερασπιζόμενος τον Τραμπ, ξέσπασε σε λιγμούς στον αέρα του vidcast του «INFO WARS» καθώς χαρακτήρισε τον πρόεδρο ως «κίνδυνο για τη λογική» που πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμα. Περιέγραψε τον Τραμπ ως έναν άνθρωπο που θαύμαζε όπως τον πατέρα και τον παππού του τον οποίον, όμως δεν «αναγνωρίζει» τον τελευταίο χρόνο.

Η Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανικών, κάποτε από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Τραμπ στο Κογκρέσο, χαρακτήρισε τη ρητορική του «σατανική και τρελή» την Τρίτη και απαίτησε την απομάκρυνσή του επικαλούμενη την 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η Κάντας Όουενς, μια άλλη απογοητευμένη πιστή του Τραμπ με εκατομμύρια ακόλουθους στα podcast, χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ψυχοπαθή γενοκτόνο» και ζήτησε την παρέμβαση του Κογκρέσου και του στρατού.

Η «εξέγερση» εκτείνεται πέρα από τους καθαρόαιμους υποστηρικτές του MAGA, σε ένα σύμπλεγμα podcasters, κωμικών και influencers της «μανόσφαιρας» που βοήθησαν να γίνει αποδεκτός ο Τραμπ από νεότερους, λιγότερο ομοϊδεάτες, ψηφοφόρους το 2024.

Ο Τζο Ρόγκαν, ο «κολοσσός» των podcast που έδωσε ίσως την πιο σημαντική υποστήριξη στον Τραμπ το 2024, χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν «τρελό, με βάση το πρόγραμμα με το οποίο κατέβηκε» και είπε ότι οι υποστηρικτές αισθάνονται «προδομένοι». «Η φράση «Κάνουμε την Αμερική Σπουδαία» βρωμάει», είπε και συνέχισε λέγοντας ότι «η Αμερική είναι σπουδαία, έτσι κι αλλιώς. Να την κάνει σπουδαιότερη, αμφιβάλλω. Αλλά παραλαμβάνοντας μια σπουδαία Αμερική και μετατρέποντας σε σ@#$τα εξαιτίας μερικών ανεγκέφαλων, αδιάφορων τύπων, ενώ υπάρχουν γνήσιοι πατριώτες , γα@#$τα».

Ο Τιμ Ντίλον, ένας κωμικός κατά του κατεστημένου, δημοφιλής για τις αφιλτράριστες εκρήξεις του, ήταν καυστικός — χαρακτηρίζοντας την υπόσχεση του Τραμπ «America First» ως «τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία».

Και αυτοί είναι ελάχιστοι ανάμεσα σε πάμπολλους υποστηρικτές του στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ οι οποίοι πλέον στέκονται «απέναντι» του. Δεν είναι διόλου τυχαίοι. Τα αμερικανικά ΜΜΕ κατατάσσουν τους επικριτές του στην ελίτ των influncers του MAGA.

Αν ο Τραμπ κατάφερνε να αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση του και να επιβιώνει δια της δυσφήμισης της, με κάθε τρόπο, τώρα έχει να αναμετρηθεί με μια νέα συνθήκη, με εξαιρετικό βαθμό δυσκολίας, διότι έχει «απέναντι» του ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν στην δημιουργία του Κινήματός του.

