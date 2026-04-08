Alpha: Θα εμφανίζει «Κενά μνήμης» την επόμενη σεζόν

Κοινωνική με στοιχεία θρίλερ είναι η νέα πρόταση μυθοπλασίας «Κενά μνήμης» του Alpha, σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, στην οποία ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έχει τον κρίσιμο ρόλο της υπόθεσης.

Τα ζητήματα που θίγει πολυεπίπεδα. Πρόκειται για μια ψυχόδραμα που θέτει στο κέντρο την αυτοδικία, τις εσωτερικές μάχες των ανθρώπων και τις ασθένειες του εγκεφάλου.

Ο Κυριακίδης με την συμμετοχή του στη σειρά επιστρέφει στο επι 11 σεζόν τηλεοπτικό «σπίτι» του στην διάρκεια των οποίων έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο «κυρΗλλλίας» στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

Στα «Κενά μνήμης», τα γυρισματα της οποίας αναμένεται να αρχίσουν μέσα στον Μάιο, θα μεταμορφωθεί σε έναν άνδρα άνω των 70 ετών, συνταξιούχο, ο οποίος εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα άνοιας. Κι από εκεί αρχίζει έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο ώστε να προλάβει να τακτοποιήσει μια προσωπική «εκκρεμότητα» πριν από την ολική διαγραφή του μνημονικού του.

Στα 12 επεισόδια της σειράς ο Κυριακίδης κάνει τον συνταξιούχο δικαστικό υπάλληλο που θέλει να αποκαταστήσει μια δικαστική αδικία προτού χάσει εντελώς τη μνήμη του. Καταπιάνεται με μια υπόθεση η οποία δεν βρήκε δικαίωση στο δικαστήριο, με σκοπό να εντοπίσει τους υπαίτιους ενός εγκλήματος και να απονείμει εκείνος δικαιοσύνη.

Καθώς αυτό που πάει να κάνει είναι «ξένο» στην ιδιοσυγκρασία του αυξάνει κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής του την οποία θα ολοκληρώσει στο ακέραιο.

