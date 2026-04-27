Έξαλλος ο Τραμπ με δημοσιογράφο: Δεν είμαι βιαστής, ντροπή σου (Video)

Σε έξαλλη κατάσταση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του CBS, με αφορμή το «μανιφέστο» του ενόπλου που διέκοψε το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς και την ένταση, ο Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’ Ντόνελ στην εκπομπή 60 Minutes, όπου και με ψυχραιμία περιέγραψε τους πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον και υπογράμμισε ότι «δεν ανησύχησε» καθώς «ζούμε σε έναν τρελό κόσμο».

Ωστόσο, η συνέντευξη… πήγε νότια, κατά την αμερικανική έκφραση, όταν η δημοσιογράφος διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, στα οποία περιλαμβάνονταν βαριές κατηγορίες, χωρίς να κατονομάζεται άμεσα ο Τραμπ, όπως ότι «δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

Στο σημείο αυτό, ο Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του και πέρασες στην επίθεση. «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Δεν είμαι παιδόφιλος», δήλωσε και επιτέθηκε στη δημοσιογράφο και στο δίκτυο, κατηγορώντας τους ότι προβάλλουν «ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο» και επιχειρούν να τον συνδέσουν με περιεχόμενο που, όπως είπε, «δεν έχει καμία σχέση» με τον ίδιο.

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», ενώ σε νεότερη τοποθέτησή του επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται» για τη στάση της. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι ομοσπονδιακό δικαστήριο έχει κρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση της συγγραφέος Ε. Τζιν Κάρολ.

