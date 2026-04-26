ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:50
26.04.2026 09:51

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χρηστίδου, Μάνεσης μοίρασαν τις πρωτιές

tile8easi

Πρωινή μάχη με ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψαν οι πίνακες τηλεθεάσης το πρωί του Σαββάτου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της …χαμογέλασαν και πάλι αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Με ποσοστό 13% στο δυναμικό κοινό η ψυχαγωγική εκπομπή του Mega οδήγησε την κούρσα, με τον Νίκο Μάνεση να ακολουθεί με 10,7% και τους «Δεκατιανούς» με 6,5%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά πήρε ο Alpha με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να τερματίζει πρώτος με 16,9%. Ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 13,6% και το δίδυμο του ΣΚΑΪ με 11,9%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χαμογέλα και πάλι – 13%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 10,7%
Δεκατιανοί – 6,6%
Σαββατοκύριακο παρέα – 5,7%
Ραντεβού το ΣΚ – 4%
Καλημέρα είπαμε; – 3,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,9%
Χαμογέλα και πάλι – 13,6%
Δεκατιανοί – 11,9%
Σαββατοκύριακο παρέα – 6,3%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,3%
Καλημέρα είπαμε; – 3,6%

Διαβάστε επίσης:

«Ήμουν και στην Πενσυλβάνια, αλλά αυτό ήταν διαφορετικό»: Δημοσιογράφος του BBC περιγράφει όσα συνέβησαν στη δεξίωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Τσερνόμπιλ: 40 χρόνια μετά, η σιωπή των Σοβιετικών, η αλήθεια της καταστροφής και το αποτύπωμα μέχρι σήμερα

«Ήθελα να πυροβολήσω αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ»: Δάσκαλος, 31 ετών, ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

google_news_icon

trump_melania
Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

EKAB
Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

thessaloniki marathonios (1)
Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

panamas
«Δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα»: Στους δρόμους οι αγρότες κατά σχεδίου φράγματος στο Ρίο Ίντιο – Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξηρότερες περιοχές

zelensky2 new
Ουκρανία – 40 χρόνια από το Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»

stegastika daneia 77- new
Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

trump-deipno
Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ, απομακρύνθηκε εσπευσμένα ο Τραμπ (Video/Photos)

arnaoutoglou
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ADWNIS_GEWRGIADHS
Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το ...παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

ofi glentia 4
Πήρε «φωτιά» το Ηράκλειο, ολονύχτιο πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ (Videos/Photos)

trump_melania
EKAB
thessaloniki marathonios (1)
