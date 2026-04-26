Τηλεθέαση Σαββάτου: Χρηστίδου, Μάνεσης μοίρασαν τις πρωτιές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πρωινή μάχη με ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψαν οι πίνακες τηλεθεάσης το πρωί του Σαββάτου.
Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της …χαμογέλασαν και πάλι αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Με ποσοστό 13% στο δυναμικό κοινό η ψυχαγωγική εκπομπή του Mega οδήγησε την κούρσα, με τον Νίκο Μάνεση να ακολουθεί με 10,7% και τους «Δεκατιανούς» με 6,5%.
Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά πήρε ο Alpha με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να τερματίζει πρώτος με 16,9%. Ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 13,6% και το δίδυμο του ΣΚΑΪ με 11,9%.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Χαμογέλα και πάλι – 13%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 10,7%
Δεκατιανοί – 6,6%
Σαββατοκύριακο παρέα – 5,7%
Ραντεβού το ΣΚ – 4%
Καλημέρα είπαμε; – 3,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,9%
Χαμογέλα και πάλι – 13,6%
Δεκατιανοί – 11,9%
Σαββατοκύριακο παρέα – 6,3%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,3%
Καλημέρα είπαμε; – 3,6%
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.