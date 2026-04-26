Τηλεθέαση Σαββάτου: Χρηστίδου, Μάνεσης μοίρασαν τις πρωτιές

Πρωινή μάχη με ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψαν οι πίνακες τηλεθεάσης το πρωί του Σαββάτου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της …χαμογέλασαν και πάλι αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Με ποσοστό 13% στο δυναμικό κοινό η ψυχαγωγική εκπομπή του Mega οδήγησε την κούρσα, με τον Νίκο Μάνεση να ακολουθεί με 10,7% και τους «Δεκατιανούς» με 6,5%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά πήρε ο Alpha με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να τερματίζει πρώτος με 16,9%. Ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 13,6% και το δίδυμο του ΣΚΑΪ με 11,9%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χαμογέλα και πάλι – 13%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 10,7%

Δεκατιανοί – 6,6%

Σαββατοκύριακο παρέα – 5,7%

Ραντεβού το ΣΚ – 4%

Καλημέρα είπαμε; – 3,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,9%

Χαμογέλα και πάλι – 13,6%

Δεκατιανοί – 11,9%

Σαββατοκύριακο παρέα – 6,3%

Ραντεβού το ΣΚ – 4,3%

Καλημέρα είπαμε; – 3,6%

