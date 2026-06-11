Μουντιάλ 2026: LIVE η πρεμιέρα με Μεξικό – Νότια Αφρική 1-0

Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου άνοιξε στην Πόλη του Μεξικού με τον εναρκτήριο αγώνα του 1ου ομίλου, στον οποίο η “Ελ Τρι” υποδέχεται τη Νότια Αφρική.

Το Μουντιάλ επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, εκεί όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις στα χρονικά του αθλήματος. Η πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης, όπως και όλες όσες θα ακολουθήσουν, θα μεταδοθούν απευθείας από τις συχνότητες της ΕΡΤ.

Live η εξέλιξη του σκορ

Γκολ 1-0 το Μεξικό με τον Γκιγιόν στο 9′

1′ Σέντρα στο ματς

Το γεγονός ότι οι Μεξικανοί θα δώσουν δύο από τα τρία παιχνίδια τους στην Πόλη του Μεξικού, μπροστά στο κοινό τους και στις ιδιαίτερες συνθήκες υψομέτρου, τους προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα. Οι “οικοδεσπότες” συμμετέχουν σε τελική φάση για 18η φορά και επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την έδρα για να πραγματοποιήσουν πορεία αντάξια των μεγάλων προσδοκιών. Με προπονητή τον Χαβιέρ Αγκίρε και έμπειρους ποδοσφαιριστές όπως ο Ραούλ Χιμένες και ο Γκιγιέρμο Οτσόα, το Μεξικό καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

Το Μεξικό θα ξεκινήσει εναντίον της Νότιας Αφρικής (11/6, 22:00), υπό την πίεση να πετύχει το νικηφόρο ξεκίνημα που περιμένουν οι οπαδοί στο Estadio Azteca, όπου το τουρνουά επιστρέφει για τρίτη φορά. Η αναμέτρηση του 1ου ομίλου σηματοδοτεί την επιστροφή στη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το εμβληματικό γήπεδο που φιλοξένησε αγώνες το 1970 και το 1986, ενώ παράλληλα αναβιώνει μνήμες από τον αγώνα του τουρνουά του 2010, όταν η Νότια Αφρική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μεξικό Γιοχάνεσμπουργκ.

Αυτή τη φορά, οι γηπεδούχοι φτάνουν ως ξεκάθαρο φαβορί και γνωρίζουν ότι η νίκη θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη για τις ελπίδες τους να τερματίσουν στην κορυφή ενός ομίλου που περιλαμβάνει επίσης τη Νότια Κορέα και την Τσεχία. Το Μεξικό έχει μείνει αήττητο στους τελευταίους οκτώ αγώνες του, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο αήττητο σερί που έχει σημειώσει σε Παγκόσμιο Κύπελλο και παρέχοντας περαιτέρω ενθάρρυνση στην ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε ενόψει του τουρνουά.

Η ατμόσφαιρα είναι εορταστική, καθώς περισσότεροι από 80.000 οπαδοί έχουν κατακλύσει το ανακαινισμένο Azteca για τον πρώτο αγώνα του διευρυμένου τουρνουά των 48 ομάδων. Η Νότια Αφρική επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από τη διοργάνωση του τουρνουά το 2010 και ο Βέλγος προπονητής Ούγκο Μπρόος πιστεύει ότι η ομάδα της, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εγχώρια αγορά, μπορεί να εκπλήξει τους πιο φιλόδοξους αντιπάλους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιστορικό, καθώς η πρεμιέρα απέναντι στη Νότια Αφρική ξυπνά αναμνήσεις από το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2010, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1.

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