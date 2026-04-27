ΕΚΚΟΜΕΔ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για συμμετοχή στο Cash Rebate Greece 2026 ύψους 100 εκατ. ευρώ – Για κινηματογράφο, τηλεόραση, animation, videogames

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Cash Rebate Greece 2026 συνολικού ποσού 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία/πρόσβαση αύριο Τρίτη 28 Απριλίου στις 10.00 για την κατανομή του σε δράσεις κινηματογραφικών, τηλεοπτικών παραγωγών, animation και videogames. Το κονδύλι αφορά προτάσεις για παραγωγές ταινιών κινηματογράφου, τηλεοπτικών σειρών, παραγωγών τεκμηρίωσης, animation και βιντεοπαιχνιδιών.

Η κατανομή σε δράσεις αναφορικά με τις κατηγορίες οπτικοακουστικών έργων και τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 164085 (ΦΕΚ Β’ 2205/20.04.2026).

Στο καθεστώς CRGR–FTV για το 2026, θα διατεθούν 88 εκατ. ευρώ.

Στο καθεστώς CRGR-Animate & ΑR/VR, με έναρξη το 2026 θα διατεθούν 10εκατ. ευρώ (μέχρι εξαντλήσεως του ποσού).

Παράλληλα, ποσό ύψους δύο εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και παραγωγής ψηφιακών παιχνιδιών (Video games – VGD). Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές πληρωμές του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, με τα αναλυτικά στοιχεία διαθέσιμα στο Παρατηρητήριο (Στατιστικά-Δεδομένα) στην ιστοσελίδα του φορέα εδώ.

ΑΝΤ1: Δύο online κανάλια με κωμωδίες και δράματα προσβάσιμα από σήμερα (27/4)

ΣΚΑΪ: Στo «Prime Time» ο Παύλος Τσίμας ξεφυλλίζει την ιστορία της Λεωφόρου

YFSF: Σάρωσε στην τηλεθέαση και κατατρόπωσε τον ανταγωνισμό