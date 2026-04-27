ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:12
ΕΚΚΟΜΕΔ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για συμμετοχή στο Cash Rebate Greece 2026 ύψους 100 εκατ. ευρώ – Για κινηματογράφο, τηλεόραση, animation, videogames

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Cash Rebate Greece 2026 συνολικού ποσού 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία/πρόσβαση αύριο Τρίτη 28 Απριλίου στις 10.00 για την κατανομή του σε δράσεις κινηματογραφικών, τηλεοπτικών παραγωγών, animation και videogames.  Το κονδύλι αφορά προτάσεις για παραγωγές ταινιών κινηματογράφου, τηλεοπτικών σειρών, παραγωγών τεκμηρίωσης, animation και βιντεοπαιχνιδιών.

Η κατανομή σε δράσεις αναφορικά με τις κατηγορίες οπτικοακουστικών έργων και τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 164085 (ΦΕΚ Β’ 2205/20.04.2026).

Στο καθεστώς CRGRFTV για το 2026, θα διατεθούν 88 εκατ. ευρώ.

Στο καθεστώς CRGR-Animate & ΑR/VR, με έναρξη το 2026 θα διατεθούν 10εκατ. ευρώ (μέχρι εξαντλήσεως του ποσού).

Παράλληλα, ποσό ύψους δύο εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και παραγωγής ψηφιακών παιχνιδιών (Video games – VGD). Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές πληρωμές του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, με τα αναλυτικά στοιχεία διαθέσιμα στο Παρατηρητήριο (Στατιστικά-Δεδομένα) στην ιστοσελίδα του φορέα εδώ.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Δύο online κανάλια με κωμωδίες και δράματα προσβάσιμα από σήμερα (27/4)

ΣΚΑΪ: Στo «Prime Time» ο Παύλος Τσίμας ξεφυλλίζει την ιστορία της Λεωφόρου

YFSF: Σάρωσε στην τηλεθέαση και κατατρόπωσε τον ανταγωνισμό

11ο  Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ραφήνας

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

WSJ: Το κομβικό λάθος που έφερε τη νέα απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

