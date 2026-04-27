ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 20:02
27.04.2026 18:24

Η προεκλογική εκστρατεία του Χαμπέα χάρισε την πρωτιά τηλεθέασης στο «Σόι σου» την Παρασκευή (24/4)

27.04.2026 18:24
Η απόφαση του Βαγγέλη Χαμπέα να  θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας στο παρασκευιάτικο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» ώθησε τον δείκτη τηλεθέασης στο 9,7%, επίδοση κορυφαία της ημέρας, αλλά και καλύτερη από εκείνη του επεισοδίου της Πέμπτης, με τις περιπέτειες των Τριανταφύλλου στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεύτερη σε δημοφιλία εκπομπή της ημέρας ήταν το επεισόδιο της δραματικής σειράς εποχής «Οι αθώοι», όμως με σημαντική διαφορά δυναμικότητας από την πρωτοπόρο σειρά. Ωστόσο, η σειρά του Mega «έβαλε κάτω» τη σειρά «Μπαμπά σ΄ αγαπώ» με την οποία, μάλιστα, μεταδόθηκαν ταυτόχρονα. Πιθανόν να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η σειρά του Alpha μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, η διάκριση της εκπομπής «Φως στο τούνελ» ακριβώς στη μέση της δεκάδας, η οποία συγκέντρωσε τα βλέμματα άνω του μισού εκατομμυρίου τηλεθεατών, με τηλεθέαση η οποία είναι και η υψηλότερη για την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη από την αρχή της σεζόν έως τώρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 20:02
ΚΟΣΜΟΣ

Μακριά από τις κάμερες η συνάντηση Τραμπ-Βασιλιά Καρόλου – Στόχος η προστασία της εικόνας του Βρετανού μονάρχη

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν υπόσχεται να μιλήσει με το Ιράν για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του» και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

Αλαμπάμα: Αδιανόητο περιστατικό – Άνδρας σε αμόκ δάγκωσε αστυνομικό σκύλο τη στιγμή που τον συνέλαβαν

