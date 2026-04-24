Η Τεχνητή Νοημοσύνη ώθησε το «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (23/4)

Κορυφαία επιλογή των τηλεθεατών χθες ήταν το επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» με θέμα που απασχολεί και είναι στην επικαιρότητα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε «ντου» στους Τριανταφύλλου. Τα όσα σουρεαλιστικά συνέβησαν ώθησαν το δείκτη της Nielsen στο 9,2%, τηλεθέαση που ήταν και η υψηλότερη της ημέρας στο σύνολο των προγραμμάτων που μεταδόθηκαν από τα 11 κανάλια κανάλια εθνικής εμβέλειας.

Στις επόμενες δύο θέσεις παρέμειναν οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Άγιος έρωτας» και το σερί προτάσεων του Alpha διακόπηκε από τις σειρές «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς» του Mega.

Στα αξιοπρόσεκτα της 10αδας η επιστροφή του «Masterchef» που προσέλκυσε την προσοχή 497.000 τηλεθεατών.

