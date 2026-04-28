ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 19:51
28.04.2026 18:08

Αινιγματική δήλωση του προέδρου της Disney: Θα «σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων» στη διαμάχη Τραμπ-Κίμελ

28.04.2026 18:08
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Τζος Ντ’Αμάρο και η ομάδα του πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την αντίδραση της ομάδας στη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί από το ABC και τη μητρική του Disney, ακολουθώντας τη σύζυγό του Μελάνια στην επίθεση κατά του παρουσιαστή του talk show για σχόλια που έκανε πριν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Ο Κίμελ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το αστείο του για τη Μελάνια Τραμπ, στο οποίο είπε ότι «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα», αναφέρθηκε στη διαφορά ηλικίας της πρώτης κυρίας και του συζύγου της και ότι δεν ήταν «κάλεσμα για δολοφονία».

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Disney δήλωσε την Τρίτη ότι οι μεγάλες εταιρείες κατά καιρούς αντιμετωπίζουν «τέτοιου είδους ζητήματα» που πρέπει να επιλύσουν.
«Είναι δουλειά του διευθύνοντος συμβούλου με την ομάδα του να βρουν τη σωστή απάντηση και θα καθοδηγηθούν από το διοικητικό συμβούλιο», δήλωσε ο Γκόρμαν σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Όσλο.

Αρνήθηκε να πει ποιες συμβουλές θα έδινε αυτός ή το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!».

«Έχουμε έναν καταπληκτικό νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Τζος Ντ’Αμάρο, είναι παγκόσμιας κλάσης, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνει αυτό που είναι σωστό», είπε ο Γκόρμαν.

Ο Ντ’Αμάρο ανέλαβε τα ηνία της Disney τον περασμένο μήνα.

Ο πρόεδρος, η σύζυγός του και άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο του Σαββάτου μετά τους πυροβολισμούς στο λόμπι του Washington Hilton.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 19:51
adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης στο Ναύπλιο: «Τοξική και μίζερη η αντιπολίτευση, δεν προτείνει απολύτως τίποτα» – Αποθέωση Μητσοτάκη

tempi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα κατά αποζημιώσεων των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών – Η εισήγηση στο αυριανό υπουργικό

skertsos akis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκέρτσος… επιστρέφει τα γαλάζια βέλη: Μέλημά μας να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου

1 / 3