Αινιγματική δήλωση του προέδρου της Disney: Θα «σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων» στη διαμάχη Τραμπ-Κίμελ

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Τζος Ντ’Αμάρο και η ομάδα του πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την αντίδραση της ομάδας στη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί από το ABC και τη μητρική του Disney, ακολουθώντας τη σύζυγό του Μελάνια στην επίθεση κατά του παρουσιαστή του talk show για σχόλια που έκανε πριν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Ο Κίμελ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το αστείο του για τη Μελάνια Τραμπ, στο οποίο είπε ότι «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα», αναφέρθηκε στη διαφορά ηλικίας της πρώτης κυρίας και του συζύγου της και ότι δεν ήταν «κάλεσμα για δολοφονία».

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Disney δήλωσε την Τρίτη ότι οι μεγάλες εταιρείες κατά καιρούς αντιμετωπίζουν «τέτοιου είδους ζητήματα» που πρέπει να επιλύσουν.

«Είναι δουλειά του διευθύνοντος συμβούλου με την ομάδα του να βρουν τη σωστή απάντηση και θα καθοδηγηθούν από το διοικητικό συμβούλιο», δήλωσε ο Γκόρμαν σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Όσλο.

Αρνήθηκε να πει ποιες συμβουλές θα έδινε αυτός ή το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!».

«Έχουμε έναν καταπληκτικό νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Τζος Ντ’Αμάρο, είναι παγκόσμιας κλάσης, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνει αυτό που είναι σωστό», είπε ο Γκόρμαν.

Ο Ντ’Αμάρο ανέλαβε τα ηνία της Disney τον περασμένο μήνα.

Ο πρόεδρος, η σύζυγός του και άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο του Σαββάτου μετά τους πυροβολισμούς στο λόμπι του Washington Hilton.

Η κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης συνεχίστηκε από το «Να μ΄αγαπάς» τη Δευτέρα (27/4)

Η ταινία «Ο εξυπνάκιας» και το «YFSF» δημοφιλέστερες εκπομπές του γουίκεντ (25- 26/4)

Θλίψη στον κόσμο της αθλητικής δημοσιογραφίας: Πέθανε ο Γιάννης Μαθιουδάκης