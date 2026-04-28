Θλίψη στον κόσμο της αθλητικής δημοσιογραφίας: Πέθανε ο Γιάννης Μαθιουδάκης

Την θλίψη σκόρπισε στον κόσμο της αθλητικογραφίας η είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη Μαθιουδάκη, σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με τον ΠΣΑΤ, ο Γιάννης Μαθιουδάκης γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική και πολύ γρήγορα ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» ως ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην «Αθηναϊκή» και έπειτα ως συντάκτης ύλης στην «Απογευματινή», όπου και ολοκλήρωσε τη δημοσιογραφική του πορεία ως διευθυντής σύνταξης. Παράλληλα, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Τεκμηρίωσης στη Γενική Γραμματεία Τύπου. Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός, αφήνοντας το αποτύπωμά του μέσα από το ήθος, την καλοσύνη και την έμπρακτη αλληλεγγύη του στον συνάδελφο. Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Από την πλευρά του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια και σημείωσε ότι το 1980, ορμώμενος από τη βαθιά αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μήλο, ίδρυσε την εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ», της οποίας διετέλεσε εκδότης και διευθυντής έως το τέλος του βίου του ενώ στελέχωσε και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Μαχητικός, ευθύς και ανεπιτήδευτος, ανυποχώρητος, δριμύς και καυστικός, ο Γιάννης Μαθιουδάκης θα παραμείνει στη μνήμη όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί του. Είχε αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση, καθώς υπήρξε εκπρόσωπος των συντακτών της εφημ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, χωρίς, ωστόσο, ποτέ να πάψει να αγωνίζεται και να συνδικαλίζεται υπέρ του κυκλαδικού Τύπου, που τόσο στήριξε με τη δράση και τη στάση του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλιπόντα συνάδελφο, που αφιέρωσε τη ζωή του εξίσου στον αθηναϊκό αλλά και τον επαρχιακό Τύπο. Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς του, η κηδεία του Γιάννη Μαθιουδάκη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

