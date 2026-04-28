Ο ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Βασίλη Παπαδρόσο

Για δημιουργική διαδρομή και κοινή πορεία επτάμισι χρόνων κάνει λόγο ο Όμιλος ΣΚΑΪ στην ανακοίνωσή του για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Βασίλη Παπαδρόσο, μέχρι χθες βράδυ γενικό διευθυντή Ειδήσεων-Ενημέρωσης.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κ. Παπαδρόσος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ειδησεογραφικής κάλυψης του Ομίλου.

Διαχειρίστηκε με επιτυχία απαιτητικές και πολυεπίπεδες συνθήκες ενημέρωσης με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εκλογικές αναμετρήσεις, η πανδημία COVID-19, διεθνείς εξελίξεις, καθώς και σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τη συμβολή του να είναι καθοριστική, τόσο στον σχεδιασμό της ύλης όσο και στη διασφάλιση της έγκυρης και συνεπούς ενημέρωσης του κοινού.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τη συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά του κ. Παπαδρόσου και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα», αναφέρει.

