ΣΚΑΪ: Το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» για τα γεγονότα του 2015 έτοιμο για μετάδοση από την άλλη εβδομάδα 

Μια σειρά ντοκιμαντέρ με ρυθμό πολιτικού θρίλερ είναι το «Στο χιλιοστό» των Ελένης Βαρβιτσιώτης και Βικτώριας Δενδρινού, το οποίο θα μεταδίδεται τις έξι επόμενες Δευτέρες στον ΣΚΑΙ και επιστρέφει χρονικά στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης – τότε που οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο παρά ένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι δύο δημοσιογράφοι αναζήτησαν απαντήσεις για το τι συνέβη το 2015, πόσο κοντά έφθασε η Ελλάδα στην έξοδο από την ευρωζώνη, ποίοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της Ελλάδας αλλά και την πορεία της Ευρώπης.

Μια δεκαετία αργότερα, οι πρωταγωνιστές «έσπασαν» τη σιωπή τους. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ δημόσια: τις συγκρούσεις, τα παρασκήνια, τα λάθη και τα διλήμματα που καθόρισαν την πορεία της χώρας.

Για πρώτη φορά, έρχονται στο φως άγνωστες πτυχές των διαπραγματεύσεων: τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, συγκρούσεις με την Άνγκελα Μέρκελ, αλλά και το αναλυτικό σχέδιο των δανειστών σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ που μέχρι πρότινος βρισκόταν καλά φυλαγμένο στο «κελάρι» του συγγραφέα του.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» βασίζεται στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων «Η τελευταία μπλόφα- Το παρασκήνιο του 2015. Οι συγκρούσεις. Το Plan B». Το βιβλίο (εκδ. Παπαδόπουλος 2019) των δύο δημοσιογράφων «συστήνεται» ως «νηφάλια» και «αντικειμενική» αποτίμηση του 2015 με υλικό προϊόν έρευνας το οποίο βασίζεται «σε πάνω από 230 ώρες off the record συνεντεύξεων με 95 πρωταγωνιστές των γεγονότων που σημάδεψαν τη χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2015».

Οι δημοσιογράφοι- συγγραφείς αναφέρουν στο βιβλίο: «Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν «off the record», καθώς πολλοί από τους συνεντευξιαζόμενους εξακολουθούν να βρίσκονται και σήμερα στις ίδιες θέσεις, ενώ τα γεγονότα εκείνης της εποχής παραμένουν ευαίσθητα. Έτσι, η μεγάλη πλειονότητα όσων μας μίλησαν δέχτηκαν να καταθέσουν τη μαρτυρία τους υπό την προϋπόθεση να μην κατονομαστούν. Γι’ αυτό τον λόγο, όπου παρουσιάζεται στο βιβλίο οποιοσδήποτε διάλογος, αυτός δεν έχει προκύψει απαραίτητα από τον βασικό συνομιλητή· πολλές φορές βασιστήκαμε στις μαρτυρίες άλλων παρευρισκομένων, όπως για παράδειγμα συνεργατών που ήταν παρόντες στις συναντήσεις ή τα τηλεφωνήματα που συχνά πραγματοποιούνταν σε ανοιχτή ακρόαση», αναφέρουν Βαρβιτσιώτη- Δενδρινού στο βιβλίο (σ. 12-13), ενώ οι συγγραφείς βασίστηκαν και σε γραπτούς απολογισμούς, «σε e-mails, SMS, πρακτικά και σημειώσεις συναντήσεων, όπως και σε πολλά έγγραφα –απόρρητα ή μη-, ατζέντες, λίστες τηλεφωνημάτων, φωτογραφίες και ό,τι άλλο υλικό μας εμπιστεύτηκαν όσοι μίλησαν μαζί μας» (σ. 13).

Η έκδοση στον χώρο των κριτικών βιβλίο, όταν κυκλοφόρησε, τροφοδότησε σκεπτικισμό, τουλάχιστον σε μερίδα τους, θέτοντας προβληματισμό αξιοπιστίας, καθώς οι πηγές που «μίλησαν» δεν κατονομάζονται, αφήνοντας μια αίσθηση ότι μάλλον τονίζεται η οπτική των «θεσμών».

Πάντως στο ντοκιμαντέρ μιλούν ευρωπαίοι αλλά και Έλληνες «πρωταγωνιστές» εξελίξεων εκείνης της περιόδου όπως ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, Κλάους Ρέγκλινγκ, Νίκος Παππάς, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κ.ά..

Από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, τη Ρώμη, την Ουάσινγκτον, και σε άλλες γωνιές του κόσμου, η σειρά ακολουθεί το νήμα των εξελίξεων μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις και σπάνιο αρχειακό υλικό, ανασυνθέτοντας βήμα προς βήμα την πορεία προς το καλοκαίρι που άλλαξε τα πάντα.

Τι θα δείξει το πρώτο επεισόδιο

Το πρώτο επεισόδιο «Ποιος κολυμπάει γυμνός;»-από τα συνολικά έξι- το οποίο θα μεταδοθεί την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 21.00 πάει πίσω στον Ιανουάριο του 2015.

Το πρώτο επεισόδιο ανατρέχει στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις αφηγήσεις κεντρικών προσώπων όπως οι Νίκος Παππάς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Γιώργος Σταθάκης, και τις πρώτες, κρίσιμες κινήσεις μιας κυβέρνησης που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Την ίδια στιγμή η Ευρώπη είναι σε αναμονή. Πρωταγωνιστές, όπως ο τότε επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, o ευρωπαίος αξιωματούχος Τόμας Βίζερ και άλλα κεντρικά πρόσωπα σε Βρυξέλλες και Βερολίνο αποκαλύπτουν τις προσδοκίες, τις επιφυλάξεις αλλά και την ανησυχία των εταίρων όσο προετοιμάζονταν να γνωρίσουν μια νέα κυβέρνηση με συγκρουσιακή διάθεση.

Στο επίκεντρο, ο νέος υπουργός οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης ταράζει τα νερά από τις πρώτες κιόλας μέρες. Η πρώτη του επαφή με τους εκπροσώπους της Ευρωζώνης και η περιβόητη συνέντευξη τύπου με τον Ντάισελμπλουμ στην Αθήνα παραμένει ακόμα και σήμερα ως η πλέον χαρακτηριστική στιγμή των δραματικών μηνών που θα ακολουθήσουν.

Καθώς η αρχική ευφορία μετατρέπεται σε ένταση και οι ισορροπίες δοκιμάζονται, ένα ερώτημα κυριαρχεί: ποιος μπλοφάρει και ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος;

