Ανθρωποκυνηγητό για τον 89χρονο που τραυμάτισε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Πρόεδρος ΔΣΑ: Άφησε επιστολές για τα ΜΜΕ

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία φωτογραφία του 89χρονου που τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ Κεραμεικού στα Πετράλωνα και τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο στη Λουκάρεως, πριν διαφύγει με ταξί, με τις διωκτικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Νωρίτερα, σκηνικό τρόμου εκτυλίχθηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, αλλά και στη Λουκάρεως, έξω από το Εφετείο όταν ο 89χρονος εισέβαλε αρχικά στο κτίριο στην οδό Κειριάδων 4 και πυροβόλησε κατά υπαλλήλων, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο και στη συνέχεια, αφού διέφυγε, προφανώς ανενόχλητος, πήγε στην οδό Λουκάρεως και στόχευσε άλλες τέσσερις γυνάικες στο Εφετείο.

Ο ηλικιωμένος, ρακοσυλλέκτης κατά τα φαινόμενα, εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού με ένα παλτό στο οποίο είχε κρύψει την καραμπίνα. Αρχικά έστρεψε το όπλο κατά συγκεκριμένου υπαλλήλου – χωρίς να υπάρχουν «προηγούμενα», όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, άρα μάλλον τυχαία – και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί, προς κάθε κατεύθυνση.

Επικράτησε πανικός στο χώρο, με έναν υπάλληλο ΔΥΠΑ – από τους ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί για να βοηθήσουν στις διαδικασίες του Ταμείου – να τραυματίζεται στο πόδι. Οι αστυνομικοί του έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια ο υπάλληλος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Λόγω έλλειψης φύλαξης και μέχρι να φτάσει η αστυνομία ο δράστης διέφυγε και κατευθύνθηκε στην οδό Λουκάρεως, όπου είναι το Εφετείο Αθηνών. Ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στο ισόγειο του Εφετείου και πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά. Οι γυναίκες, όπως και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ, νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό, με τραύματα στα πόδια από πυροβολισμούς και είναι όλοι εκτός κινδύνου.

Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2018 είχαν γίνει παράπονα στις Αρχές από την εισαγγελία για απειλές που εκτόξευε ο ηλικιωμένος. Τότε του είχαν γίνει συστάσεις, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική.

Μπάμπης Λυμπεράς: Αναγκαία η φύλαξη των γραφείων του ΕΦΚΑ

Με δηλώσεις του στο topontiki.gr, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, Μπάμπης Λυμπεράς, τόνισε πως είναι απαραίτητο να υπάρξουν υπηρεσίες φύλαξης σε όλες τις μονάδες του Οργανισμού για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των υπαλλήλων. Έκανε δε λόγο και για εσκεμμένη πολλές φορές και με πολιτικές επιδιώξεις, καλλιέργεια αρνητικού κλίματος για τον ΕΦΚΑ και τους εργαζόμενους, που οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές σε βάρος τους.

Πρόεδρος ΔΣΑ: Ο δράστης άφησε επιστολές

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είπε ότι ο δράστης άφησε επιστολές στο σημείο της επίθεσης. «Σπεύσαμε αμέσως μόλις ακούσαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο κύριο ο οποίος με μία τροποποιημένη καραμπίνα, πυροβόλησε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά τέσσερις γραμματείς του πρωτοδικείου», είπε ο κ. Κουτσόλαμπρος.

«Πριν από λίγο οι γυναίκες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Όπως τις είδα εγώ, δεν φαίνεται να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα», συμπλήρωσε για την κατάσταση των τραυματιών. Δήλωσε, δε, ότι ο ηλικιωμένος δράστης άφησε στο σημείο ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.

