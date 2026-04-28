Χανιά: Θύμα απάτης 47χρονη, της πήραν μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ακόμα ένα περιστατικό απάτης στα Χανιά, με θύμα μία γυναίκα 47 ετών.
Όπως κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, δέχτηκε τηλέφωνο από κάποιον που συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και ο οποίος την έπεισε να βγάλει τα πολύτιμα αντικείμενά της έξω στην αυλή, καθώς, όπως της είπε, το σπίτι της υπήρχε κίνδυνος να πάρει φωτιά λόγω βλάβης στο δίκτυό της.
Η γυναίκα έβγαλε στην αυλή της 200 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ τα οποία ο άγνωστος δράστης πήρε και εξαφανίστηκε.
Στη συνέχεια το θύμα κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία που αναζητά τον δράστη ή τους δράστες
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.