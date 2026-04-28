Χανιά: Θύμα απάτης 47χρονη, της πήραν μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Ακόμα ένα περιστατικό απάτης στα Χανιά, με θύμα μία γυναίκα 47 ετών.

Όπως κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, δέχτηκε τηλέφωνο από κάποιον που συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και ο οποίος την έπεισε να βγάλει τα πολύτιμα αντικείμενά της έξω στην αυλή, καθώς, όπως της είπε, το σπίτι της υπήρχε κίνδυνος να πάρει φωτιά λόγω βλάβης στο δίκτυό της.

Η γυναίκα έβγαλε στην αυλή της 200 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ τα οποία ο άγνωστος δράστης πήρε και εξαφανίστηκε.

Στη συνέχεια το θύμα κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία που αναζητά τον δράστη ή τους δράστες

Διαβάστε επίσης:

