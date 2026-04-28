ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:33
ΕΛΛΑΔΑ

28.04.2026 15:52

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ποια η κατάσταση των τραυματιών – Το ιατρικό ανακοινωθέν από τον Ερυθρό Σταυρό

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από καραμπίνα από την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν τα τραύματά τους αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα 28/04/2026 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο.

 Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά».

Νεκρή διευθύντρια σχολείου στον Κολωνό, έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας της

