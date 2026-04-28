Βράζει το αίμα στα Βορίζια: Νέο επεισόδιο με απειλές σε ανήλικο – Συνελήφθησαν δύο γυναίκες

Για ακόμη μια φορά τα Βορίζια του δήμου Φαιστού έρχονται στο προσκήνιο καθώς εξελίχθηκε επεισόδιο μεταξύ μελών των δύο οικογενειών που πρωταγωνίστησαν στο μακελειό που αιματοκύλισε το χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, χθες συναντήθηκαν δύο γυναίκες από την μία οικογένεια και μία άλλη γυναίκα από την άλλη και σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση ξέφυγε.

Μάλιστα, κλήθηκε η αστυνομία και άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς προχώρησαν στη σύλληψη δυο γυναικών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Η σύλληψη ακολούθησε την καταγγελία μιας 33χρονης, μέλους της οικογένειας Καργάκη, η οποία ανέφερε ότι ο 11χρονος γιος της απειλήθηκε από μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Οι δύο γυναίκες, 20 και 24 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απειλής σε βάρος ανηλίκου, αλλά αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ποια η κατάσταση των τραυματιών – Το ιατρικό ανακοινωθέν από τον Ερυθρό Σταυρό

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για υποκλοπές: Θεμιτή η κριτική αλλά… με μέτρο

Ο 89χρονος, μια μέρα πριν το περιστατικό, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό ξανά το Εφετείο – «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω» (video)