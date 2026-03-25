Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Έγινε αισθητός σε Θεσσαλονίκη και Σποράδες

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και στις Σποράδες.
Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού, 21:20 και 21:21 δύο νέες σεισμικές δονήσεις, η μία 3 και η άλλη 3,4 Ρίχτερ.
Στις 21:33 σημειώθηκε και τέταρτος σεισμός 3,2 Ρίχτερ.
Η Μονη Ξενοφωντος είναι η πλησιέστερη στο επίκεντρο. Οι μοναχοι ψάχνουν για ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν υποστεί κατι σοβαρό.
Παρόμοιο σεισμό είχε δώσει η περιοχή πριν από εννέα μήνες περίπου, με τον Ευθύμιο Λέκκα να δηλώνει τότε πως τον προβληματίζει μεν η δραστηριότητα, αλλά δεν θεωρεί ότι το ρήγμα μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς.
Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο MEGALIVE, ανέφερε ότι ο σημερινός ίσως είναι αργοπορημένος ισχυρός μετασεισμός της δόνησης των 5,3 Βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ του Ιουνίου του 2025.
