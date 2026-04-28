Η Siemens στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη ως το νέο «λειτουργικό σύστημα» των επιχειρήσεων

Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Siemens ανέδειξε πώς η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε μοχλό ανάπτυξης για τη βιομηχανία και τις υποδομές, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να μετατρέπουν τα δεδομένα σε μετρήσιμη αξία, να ενισχύουν την ασφάλεια και να χτίζουν ανθεκτικότητα. Μέσα από τη συμμετοχή των Δρ. Βασίλη Χατζίκου, CEO Siemens Ελλάδας, Eduarda Lima, CFO Siemens Ελλάδας, και Δήμου Σαπίδη, CEO Siemens Mobility A.E. και Country Head Smart Infrastructure, η εταιρεία εστίασε σε τρεις κρίσιμους άξονες: Τη Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, την ηγεσία και το ταλέντο ως καταλύτες μετασχηματισμού, καθώς και την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού και τις ψηφιακές υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Δρ. Βασίλης Χατζίκος, CEO Siemens Ελλάδας, συμμετείχε στα πάνελ «Digital Sovereignty & Cybersecurity» και «Risk Innovation and Transformation: Resilience Across Industries», εστιάζοντας στον ρόλο της Βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης ως καταλύτη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Όπως ανέφερε, σε ένα περιβάλλον εκθετικής αύξησης των δεδομένων, η αξία προκύπτει όταν αυτά συνδυάζονται με βιομηχανική τεχνογνωσία και αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων, μειώνοντας το ρίσκο και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των λειτουργιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κρίσιμες υποδομές και παραγωγικά συστήματα που λειτουργούν πλέον σε cloud περιβάλλοντα.

Για τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μίλησε η Eduarda Lima, Chief Financial Officer της Siemens Ελλάδας, στο πάνελ «Leadership in Transition: Talent & Transformation». Τόνισε ότι ο μετασχηματισμός δεν κρίνεται μόνο από την τεχνολογία ή τα συστήματα, αλλά από τις επιλογές που γίνονται γύρω από τους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική του αξία αποτυπώνεται τόσο σε μετρήσιμα αποτελέσματα — όπως η παραγωγικότητα και οι οικονομικές επιδόσεις — όσο και μέσα από άυλες πτυχές όπως η εμπιστοσύνη, η ανθεκτικότητα και η συνεργασία μεταξύ των ομάδων, που λειτουργούν ως καταλύτες για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Σαπίδης, CEO Siemens Mobility A.E. και Country Head Smart Infrastructure, στο πάνελ «Powering AI: Energy, Infrastructure and the Cost of Connectivity», ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των υποδομών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως σημείωσε, η αυξανόμενη ζήτηση για εξηλεκτρισμό και η ανάπτυξη ενεργοβόρων υποδομών, όπως τα data centers, καθιστούν αναγκαία τη μετάβαση σε πιο σύνθετα ενεργειακά συστήματα, με ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και λύσεων αποθήκευσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η ψηφιοποίηση των δικτύων και η αξιοποίηση δεδομένων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποδοτική και βιώσιμη διαχείριση της ενέργειας.