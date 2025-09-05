Κηφισός: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό από γέφυρα – Τον κατέβασαν οι αστυνομικοί

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (5/9) το πρωί στην ΕΛΑΣ καθώς ένας άνδρας είχε ανέβει σε γέφυρα και απειλουσε να πέσει στο κενό.

Η γέφυρα στην οποία βρίσκεται ο άνδρας βρίσκεται απέναντι από το κτήριο του ΣΚΑΪ.

Στο σημείο βρέθηκαν ήδη αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ καθώς και ειδικός διαπραγματευτής, οι οποίοι και κατάφεραν να πείσουν τον άνδρα να κατέβει.

Για την ώρα παραμένει άγνωστο γιατί ο άνδρας έχει προβεί στην κίνηση αυτή.

