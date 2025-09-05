search
05.09.2025 10:38

Ζάκυνθος: Νεκρός Πολωνός τουρίστας που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο, στον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, ένας 60χρονος Πολωνός, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας, χθες τη νύχτα, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Καλαμακίου–Λαγανά, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος κάτοικος της Ζακύνθου, που κινείτο από το Καλαμάκι προς τον Λαγανά, δεν αντιλήφθηκε τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από το αν ο 60χρονος «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά στην μοτοσυκλέτα, όπως και για το αν ο οδηγός της είχε πιει, διεξάγεται από την Τροχαία Ζακύνθου.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (video/photos)

Μεταξουργείο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα σε πολυκατοικίες – Διασώθηκε ένα άτομο (video)

Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο της Hellenic Train στην Κωνσταντινουπόλεως

BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ – Γιατί δεν λειτούργησαν πέδηση και φρένα

ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινή παράβαση που κάνουμε όλοι – Σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται και στην Ελλάδα όχι

LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

