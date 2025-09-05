Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (video/photos)

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, με έναν 24χρονο νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/9) στην Εγνατία Οδό, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 07:50 στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση, το ένα εξ αυτών ανετράπη με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Ο τραυματίας, ηλικίας περίπου 58-60 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

