Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.
Αυτο σημαίνει ότι γιορτάζουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:58 – Δύση ήλιου: 19:49
🌔 Σελήνη 12.2 ημερών
