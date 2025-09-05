search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.09.2025 08:07

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

05.09.2025 08:07
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Αυτο σημαίνει ότι γιορτάζουν τα ονόματα:

  • Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *

☀ Ανατολή ήλιου: 06:58 – Δύση ήλιου: 19:49
🌔 Σελήνη 12.2 ημερών

