Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Αυτο σημαίνει ότι γιορτάζουν τα ονόματα:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *

☀ Ανατολή ήλιου: 06:58 – Δύση ήλιου: 19:49

🌔 Σελήνη 12.2 ημερών

