05.09.2025 07:56

Θεσσαλονίκη: Πώς θα λειτουργήσει το μετρό το Σάββατο που εγκαινιάζεται η ΔΕΘ

05.09.2025 07:56
DETH NEW

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό.

Σύμφωνα με τη THEMA:

«Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 6/9 στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».

Επίσης, κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στο σταθμό «Σιντριβάνι» για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών τις εξής ώρες:

Παρασκευή 05/09: 09:00 – 17:00

Σάββατο 06/09 – Κυριακή 07/09: 09:00 – 21:00

Δευτέρα 08/09 – Παρασκευή 12/09: 15:00 – 21:00

Σάββατο 13/09 – Κυριακή 14/09: 09:00 – 21:00

