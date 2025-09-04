search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 22:40
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

04.09.2025 22:03

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Διδυμότειχο δύο παιδιά – Εξετάζεται η κατανάλωση φυτοφαρμάκου

04.09.2025 22:03
nosokomeio_rethymnou_new
Πηγή: rethymnohospital.gr

Στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου μεταφέρθηκαν δυο μικρά παιδιά, κάτω των 5 ετών, σε σοβαρή κατάσταση.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στους γιατρούς όχι μόνο τη Παιδιατρικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων, που έπεσαν πάνω τους για να τα συνεφέρουν.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, οι γονείς τους μιλώντας με τους γιατρούς είπαν πως τα δυο μικρά παιδιά που είναι Ρομά και μένουν στην γνωστή περιοχή Πανόραμα Διδυμοτείχου, έπαιζαν σε χωράφι που βρίσκονται κοντά στο σπίτι στο οποίο μένουν και ξαφνικά ένιωσαν αδιαθεσία γι’ αυτό και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Όπως μάλιστα είπαν, πιθανόν να κατανάλωσαν κάποιο φυτοφάρμακο.

