Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Διδυμότειχο δύο παιδιά – Εξετάζεται η κατανάλωση φυτοφαρμάκου

Στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου μεταφέρθηκαν δυο μικρά παιδιά, κάτω των 5 ετών, σε σοβαρή κατάσταση.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στους γιατρούς όχι μόνο τη Παιδιατρικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων, που έπεσαν πάνω τους για να τα συνεφέρουν.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, οι γονείς τους μιλώντας με τους γιατρούς είπαν πως τα δυο μικρά παιδιά που είναι Ρομά και μένουν στην γνωστή περιοχή Πανόραμα Διδυμοτείχου, έπαιζαν σε χωράφι που βρίσκονται κοντά στο σπίτι στο οποίο μένουν και ξαφνικά ένιωσαν αδιαθεσία γι’ αυτό και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Όπως μάλιστα είπαν, πιθανόν να κατανάλωσαν κάποιο φυτοφάρμακο.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού: «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως» – Μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο στην Αθήνα για τα Τέμπη

Καμίνια: «Το έκανα γιατί δεν χωνεύω τους Ρομά» ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους – Βίντεο ντοκουμέντο

Ειρήνη Μoυρτζούκου: Δολοφονία «δείχνει» το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη