search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 14:20
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 13:17

Ελληνικά αυγά: Μελέτη εκφράζει ανησυχίες για φυτοφάρμακα και χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

27.08.2025 13:17
eggs new

Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τα αυγά που καταναλώνουμε στην Ελλάδα, καθώς εντοπίστηκαν βλαβερές ουσίες και ίχνη φυτοφαρμάκων.

Πρόκειται για τις λεγόμενες αιώνιες χημικές ουσίες PFAS, οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ, παραμένουν περιβάλλον και μέσα από την τροφική αλυσίδα φτάνουν στους ανθρώπους.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ έκαναν έρευνα και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά.  

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment, ανέλυσε 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλα σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκαν PFAS, ενώ πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια της Ε.Ε.

Μάλιστα τα δείγματα αυγών στην Ηλεία ξεπερνούν τις οδηγίες της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οπως προκύπτει από τη μελέτη, καταγράφηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα που φτάνουν τα τα 5,30 mg/kg οι μέσες τιμές για PFOS, PFHxS και PFBA. 

Οι ερευνητές αναφέρουν στη μελέτη τους ότι έφηβοι και ηλικιωμένοι στη χώρα μας υπερβαίνουν το όριο ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης με τον προβληματισμό για την υγεία των καταναλωτών να είναι μεγάλος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι PFAS έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά. Παράλληλα έχουν γίνει έρευνες σε Γαλλία, Γερμανία και Δανία όπου έδειξαν εκτεταμένη μόλυνση αυγών.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φαρμακευτικά προϊόντα και υπολείμματα φυτοφαρμάκων βρέθηκαν σε αυγά κοτόπουλου στην αυλή.

Η συστηματική παρουσία των περισσότερων από αυτά σχετίζεται με τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές. 

Οι αναλύσεις έδειξαν τη συνύπαρξη 6 φυτοφαρμάκων και 5 φαρμακευτικών προϊόντων σε δείγματα που συλλέχθηκαν.

Μεταξύ αυτών, το εντομοαπωθητικό DEET εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το συχνότερα ανιχνευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Στα αυγά έγιναν αναλύσεις και για την παρουσία βαρέων μετάλλων οι οποίες ήταν χαμηλές και δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τη μελέτη. 

Η μελέτη καταλήγει στο ότι όντως υπάρχει απειλή για την ανθρώπινη υγεία λόγω της εμφάνισης PFAS σε ελληνικά αυγά από κοτέτσια, και περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις οδούς έκθεσης που ευθύνονται για τα PFAS που βρέθηκαν σε ελληνικά δείγματα.

Διαβάστε επίσης

Περιβαλλοντικό έγκλημα: Μετατρέπουν το Πεντελικό Όρος σε πίστα MotoCross με την ανοχή των φορέων – Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

Εξαιρετικά σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εντοπίστηκε στην Καραϊβική

Μαύρο ρεκόρ για την ΕΕ: Οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα από τις αρχές του 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοροϊδία από Νετανιάχου με την «αναγνώριση» της γενοκτονίας των Ποντίων

steve-witkoff_2708_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους (video)

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ»

MeghanMarkle2708
LIFESTYLE

Meghan Markle: Η έκπληξη που της έκανε ο πρίγκιπας Harry και το σπάνιο βίντεο με την κόρη τους

palestine_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία – «Σταματήστε τώρα τη σφαγή στη Γάζα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 14:18
netanyahu
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοροϊδία από Νετανιάχου με την «αναγνώριση» της γενοκτονίας των Ποντίων

steve-witkoff_2708_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους (video)

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ»

1 / 3