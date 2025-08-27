Ελληνικά αυγά: Μελέτη εκφράζει ανησυχίες για φυτοφάρμακα και χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τα αυγά που καταναλώνουμε στην Ελλάδα, καθώς εντοπίστηκαν βλαβερές ουσίες και ίχνη φυτοφαρμάκων.

Πρόκειται για τις λεγόμενες αιώνιες χημικές ουσίες PFAS, οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ, παραμένουν περιβάλλον και μέσα από την τροφική αλυσίδα φτάνουν στους ανθρώπους.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ έκαναν έρευνα και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment, ανέλυσε 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλα σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκαν PFAS, ενώ πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια της Ε.Ε.

Μάλιστα τα δείγματα αυγών στην Ηλεία ξεπερνούν τις οδηγίες της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οπως προκύπτει από τη μελέτη, καταγράφηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα που φτάνουν τα τα 5,30 mg/kg οι μέσες τιμές για PFOS, PFHxS και PFBA.

Οι ερευνητές αναφέρουν στη μελέτη τους ότι έφηβοι και ηλικιωμένοι στη χώρα μας υπερβαίνουν το όριο ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης με τον προβληματισμό για την υγεία των καταναλωτών να είναι μεγάλος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι PFAS έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά. Παράλληλα έχουν γίνει έρευνες σε Γαλλία, Γερμανία και Δανία όπου έδειξαν εκτεταμένη μόλυνση αυγών.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φαρμακευτικά προϊόντα και υπολείμματα φυτοφαρμάκων βρέθηκαν σε αυγά κοτόπουλου στην αυλή.

Η συστηματική παρουσία των περισσότερων από αυτά σχετίζεται με τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές.

Οι αναλύσεις έδειξαν τη συνύπαρξη 6 φυτοφαρμάκων και 5 φαρμακευτικών προϊόντων σε δείγματα που συλλέχθηκαν.

Μεταξύ αυτών, το εντομοαπωθητικό DEET εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το συχνότερα ανιχνευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Στα αυγά έγιναν αναλύσεις και για την παρουσία βαρέων μετάλλων οι οποίες ήταν χαμηλές και δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η μελέτη καταλήγει στο ότι όντως υπάρχει απειλή για την ανθρώπινη υγεία λόγω της εμφάνισης PFAS σε ελληνικά αυγά από κοτέτσια, και περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις οδούς έκθεσης που ευθύνονται για τα PFAS που βρέθηκαν σε ελληνικά δείγματα.

Διαβάστε επίσης

Περιβαλλοντικό έγκλημα: Μετατρέπουν το Πεντελικό Όρος σε πίστα MotoCross με την ανοχή των φορέων – Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

Εξαιρετικά σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εντοπίστηκε στην Καραϊβική

Μαύρο ρεκόρ για την ΕΕ: Οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα από τις αρχές του 2025