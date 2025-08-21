Εξαιρετικά σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εντοπίστηκε στην Καραϊβική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας καρχαρίας με εντυπωσιακή πορτοκαλί εμφάνιση που προκαλείται από μια σπάνια δερματική πάθηση βρέθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κόστα Ρίκα.
Ο καρχαρίας μήκους άνω των δύο μέτρων, ξεχώριζε από το συνηθισμένο καφέ χρώμα του είδους. Εντοπίστηκε κοντά στο Εθνικό Πάρκο Tortuguero, σε βάθος 37 μέτρων.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ασυνήθιστη εμφάνισή του οφείλεται στον ξανθισμό, μια πάθηση μελάγχρωσης που δημιουργεί υπερβολικά κίτρινα ή χρυσά χρώματα στο δέρμα των ζώων λόγω έλλειψης κόκκινης χρώσης.
Η σπάνια αυτή πάθηση δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν σε χονδριχθύες, μια ομάδα που περιλαμβάνει καρχαρίες και σαλάχια, στην Καραϊβική, σύμφωνα με έρευνα του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Γκράντε.
Ο καρχαρίας έδειξε επίσης να έχει χαρακτηριστικά αλμπινισμού, καθώς είχε εντυπωσιακά λευκά μάτια.
Οι καρχαρίες έχουν συνήθως καφέ ή γκρίζο δέρμα που τους βοηθά να ενσωματώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το έντονο πορτοκαλί δέρμα τους ή τα λευκά μάτια στην περίπτωση του αλμπινισμού, τους καθιστά πιο ορατούς και επομένως πιο ευάλωτους σε θηρευτές στην άγρια φύση.
Ενώ ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ζώα με ξανθισμό αντιμετωπίζουν χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η περίπτωση δείχνει ότι μπορεί να μην ισχύει κάτι τέτοιο.
Η πάθηση συνήθως προκαλείται από γενετική μετάλλαξη, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως η διατροφή, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την μελάγχρωση.
