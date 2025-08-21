Παρά τη διεθνή κριτική, το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει στην επόμενη φάση του πολέμου. Στόχος είναι η πλήρης κατάληψη της Γάζας. Άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν από την πείνα και κατά τη διάρκεια αναζήτησης τροφής. Ο Νετανιάχου “έδωσε οδηγίες” να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Το αρρωστημένο σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν σε επικίνδυνες συνθήκες, καθώς το καθεστώς Νετανιάχου βασανίζει και αιματοκυλά τον Παλαιστινιακό λαό, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί την πίεσή του στην πόλη της Γάζας με σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ενόψει μιας συνεδρίασης απόψε μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και των υπουργών του με επίκεντρο τα σχέδια για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα.

Την Πέμπτη άλλωστε, εγκρίθηκε το σχέδιο, όπως και η επικείμενη επιστράτευση 60.000 εφέδρων. Μέχρι να παρουσιαστούν για υπηρεσία οι έφεδροι, κάτι που ενδεχομένως θα πάρει αρκετές εβδομάδες, οι μεσολαβητές έχουν στη διάθεσή τους κάποιον χρόνο για να γεφυρώσουν τις διαφορές των δύο πλευρών στην πρόταση εκεχειρίας, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς. Η πρόταση αυτή προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών που κρατά η Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 200 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές σε ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι οι περίπου 50 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι μαζί. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι ακόμη εν ζωή.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε σήμερα καμία σαφή αναφορά στην πρόταση αυτή που του υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι την αποδέχεται.

O πρωθυπουργός-εγκληματίας πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Australia Sky News, όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα συνέχιζε την εφαρμογή του σχεδίου για κατάληψη της Γάζας, ακόμη και αν η Χαμάς έλεγε «ναι» σε μια συμφωνία: «Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως. Αυτό δεν ήταν ποτέ ερώτημα, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τη Χαμάς εκεί».

«Έχω πει ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα. Μπορεί να τελειώσει, αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 50 ομήρους, τουλάχιστον 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί», πρόσθεσε.

«Αυτός είναι ο στόχος μας. Να βγάλουμε όλους τους ομήρους έξω, να αφοπλίσουμε τη Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δώσουμε ένα διαφορετικό μέλλον στους κατοίκους της Γάζας», είπε. «Στόχος μου δεν είναι να καταλάβω τη Γάζα, είναι να απελευθερώσω τη Γάζα».

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι πιστεύει στην «ειρήνη μέσω της δύναμης» και εξήγησε. «Το Ισραήλ είναι ισχυρό στη διεξαγωγή ενός δίκαιου πολέμου ενάντια στην τεράστια δυσφήμιση και τα ψεύδη. Αλλά δεν τα παρατάμε», είπε, «και νομίζω ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης αυτού του πολέμου, ενός πολέμου επτά μετώπων που περιλαμβάνει το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του. Και όταν συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε τεράστιες ευκαιρίες να επεκτείνουμε την ειρήνη», είπε.

Ο Νετανιάχου είπε σήμερα ότι θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του πολέμου υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ.

Μιλώντας σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα ο Νετανιάχου είπε ότι θα συναντηθεί απόψε με τους στρατιωτικούς διοικητές για να εγκριθούν τα σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς.

«Ταυτόχρονα, έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» είπε, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε σε φάση λήψης αποφάσεων».

Απόγνωση

Σε μια ένδειξη της ολοένα και μεγαλύτερης απόγνωσης για τις συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα, κάτοικοι προχώρησαν σήμερα σε μια σπάνια διαμαρτυρία κατά του πολέμου.

Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σώστε τη Γάζα, αρκετά» και «η Γάζα πεθαίνει από τις σφαγές, την πείνα και την καταδυνάστευση», εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την πόλη της Γάζας σε μια πορεία που οργάνωσαν ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

«Με αυτό στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: τα λόγια τελείωσαν και έφθασε η ώρα για δράση προκειμένου να μπει ένα τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να σταματήσουμε την γενοκτονία εναντίον του λαού μας και να σταματήσουμε τις σφαγές που διαπράττονται καθημερινά», δήλωσε ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ταουφίκ Αμπού Τζάραντ κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές εναντίον του θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ αυτών 8 άνθρωποι σε ένα σπίτι στη συνοικία Σάμπρα στην πόλη της Γάζας.

Μια ανακοίνωση από την παλαιστινιακή οργάνωση Φάταχ αναφέρει πως ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν στη Σάμπρα ήταν ηγετικό της στέλεχος και πρώην μαχητής, μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του. Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Το σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας εγκρίθηκε αυτόν τον μήνα από το συμβούλιο ασφαλείας, του οποίου προεδρεύει ο Νετανιάχου, ακόμα κι αν πολλοί από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ προειδοποίησαν την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις προθέσεις της.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση υπό τον Νετανιάχου, προκειμένου να εγκριθούν τα επιχειρησιακά σχέδια, σύμφωνα με μια πηγή που πρόσκειται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Προτίθεται να ξεκινήσει την επιχείρηση όσο το δυνατόν συντομότερα, ενώ προβλέπονται και προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την πηγή.

Ακόμα κι αν ο στρατός ξεκινά τις προετοιμασίες να εξαπολύσει την επίθεση εναντίον της Πόλης της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει χρόνος για την επίτευξη εκεχειρίας.

Στην Πόλη της Γάζας, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τους βομβαρδισμούς στις συνοικίες Σάμπρα και Τούφα. Ορισμένες οικογένειες έφυγαν αναζητώντας καταφύγιο κατά μήκος της ακτής, ενώ άλλες απομακρύνθηκαν προς το κεντρικό και νότιο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με κατοίκους των περιοχών αυτών.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, να πεθάνουμε στο σπίτι μας ή να φύγουμε και να πεθάνουμε κάπου άλλου. Όσο αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται, η επιβίωση είναι αβέβαιη», είπε ο 67χρονος Ράμπαχ Αμπού Ελίας, πατέρας επτά παιδιών.

«Στις ειδήσεις, μιλούν για μια πιθανή εκεχειρία… εμείς μονάχα ακούμε εκρήξεις και βλέπουμε θανάτους. Το να εγκαταλείψουμε την Πόλη της Γάζας ή όχι δεν είναι μια εύκολη απόφαση να λάβει κανείς», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Reuters.

Σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε έγραψε στο Χ ότι ο στρατός άρχισε να προειδοποιεί τηλεφωνικά ιατρικές και διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, λέγοντάς τους πως οι κάτοικοι της Πόλης της Γάζας θα πρέπει να προετοιμαστούν για να φύγουν από την πόλη, προς τον νότο.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας επιβεβαίωσε ότι έγιναν τηλεφωνικές κλήσεις. Ο αξιωματούχος ανέφερε πως υγειονομικές αρχές δεν έχουν καμία πρόθεση να εκκενώσουν τα νοσοκομεία της Πόλης της Γάζας, λέγοντας πως αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Σε ένα δελτίο Τύπου, το υπουργείο «απορρίπτει κάθε μέτρο που θα αποδυνάμωνε ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα Υγείας μετά τη συστηματική καταστροφή του» από τον ισραηλινό στρατό, ως απάντηση «στην αξίωση των κατοχικών αρχών (του Ισραήλ) να μεταφερθούν οι πόροι του συστήματος υγείας του κυβερνείου της Γάζας προς τον νότο» του θύλακα.

Άλλοι δύο άνθρωποι πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο. Οι νέοι θάνατοι αύξησαν τον αριθμό των Παλαιστινίων που πέθαναν από τέτοια αίτια σε 271, μεταξύ αυτών 112 παιδιά, από την έναρξη του πολέμου.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι έχουν ήδη καταληφθεί προάστια της Πόλης της Γάζας, ενώ οι επιθέσεις θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες, όπως μεταδίδει η DW.

Σύμφωνα με τις επίσημες διαβεβαιώσεις, καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Νεότερη ανακοίνωση καλεί επίσης το ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία της περιοχής, όπως επίσης και τους συνεργάτες διεθνών οργανισμών να απομακρυνθούν με κατεύθυνση το νότιο κομμάτι της Γάζας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επισπεύδεται ο σχεδιασμός για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πρόκειται για μία εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση πολλών μηνών, «που θα συνεχιστεί μέχρι το 2026».

Κριτική από διεθνείς οργανισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε νέα έκκληση για εκεχειρία. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης στην Ιαπωνία ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού τόνισε ότι «είναι ζωτικής σημασίας η ανάγκη για άμεση εκεχειρία στη Γάζα», προκειμένου «να αποτραπούν οι θάνατοι και η μαζική καταστροφή που αναπόφευκτα θα επιφέρει μία στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».

Την ίδια στιγμή ο Γ.Γ. του ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του για επέκταση των εβραϊκών οικισμών στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη με την κατασκευή 3.500 νέων διαμερισμάτων στη Δυτική Όχθη. Όπως επισημαίνει, «η κατασκευή νέων οικισμών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Εκκένωση, αλλά σε ποια κατεύθυνση;

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός απεύθυνει επίσης έκκληση για εγκράτεια στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Κάθε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να προκαλέσει μία ανεπανόρθωτη ανθρωπιστική κρίση» προειδοποιεί εκπρόσωπος του οργανισμού στη Γενεύη, για να συμπληρώσει ότι ήδη σήμερα οι εντολές των Ισραηλινών για εκκένωση αφορούν το 80% της συνολικής επιφάνειας της Γάζας και είναι πλέον «αδιανόητο» για τους αμάχους να συνωστίζονται σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο.

Διαβάστε επίσης:

Νετανιάχου: Θα καταλάβουμε τη Γάζα ακόμη κι αν η Χαμάς συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ακυρώθηκε ως «υπερβολικό» το πρόστιμο μισού δισ. στον Τραμπ για δόλια διόγκωση της αξίας των ακινήτων του

Γιατί απέτυχαν οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία – Οι «ντρίμπλες» του Πούτιν και η στοχοποίηση της Ινδίας