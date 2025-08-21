Νετανιάχου: Θα καταλάβουμε τη Γάζα ακόμη κι αν η Χαμάς συμφωνήσει σε εκεχειρία

Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Australia Sky News, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα συνέχιζε την εφαρμογή του σχεδίου για κατάληψη της Γάζας, ακόμη και αν η Χαμάς έλεγε «ναι» σε μια συμφωνία.

Σε αυτή την ερώτηση, ο Νετανιάχου απάντησε: «Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως. Αυτό δεν ήταν ποτέ ερώτημα, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τη Χαμάς εκεί».

«Έχω πει ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα. Μπορεί να τελειώσει, αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 50 ομήρους, τουλάχιστον 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί», πρόσθεσε.

«Αυτός είναι ο στόχος μας. Να βγάλουμε όλους τους ομήρους έξω, να αφοπλίσουμε τη Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δώσουμε ένα διαφορετικό μέλλον στους κατοίκους της Γάζας», είπε. «Στόχος μου δεν είναι να καταλάβω τη Γάζα, είναι να απελευθερώσω τη Γάζα».

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι πιστεύει στην «ειρήνη μέσω της δύναμης» και εξήγησε. «Το Ισραήλ είναι ισχυρό στη διεξαγωγή ενός δίκαιου πολέμου ενάντια στην τεράστια δυσφήμιση και τα ψεύδη. Αλλά δεν τα παρατάμε», είπε, «και νομίζω ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης αυτού του πολέμου, ενός πολέμου επτά μετώπων που περιλαμβάνει το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του. Και όταν συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε τεράστιες ευκαιρίες να επεκτείνουμε την ειρήνη», είπε.

