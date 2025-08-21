Ακυρώθηκε ως «υπερβολικό» το πρόστιμο μισού δισ. στον Τραμπ για δόλια διόγκωση της αξίας των ακινήτων του

Εφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε σήμερα το πρόστιμο ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων που είχε επιβληθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφού ένας δικαστής έκρινε ότι διόγκωσε δολίως την αξία των ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του για να προωθήσει την οικογενειακή επιχείρησή του.

Η απόφαση του πενταμελούς Εφετείου του Μανχάταν θεωρείται ήττα για τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία είχε ασκήσει δίωξη στον Τραμπ για απάτη το 2022. Οι δικαστές του Εφετείου είχαν εμφανιστεί επιφυλακτικοί όταν εξέταζαν την υπόθεση, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Τραμπ είχε ασκήσει έφεση στην απόφαση που εξέδωσε ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον έπειτα από ακροαματική διαδικασία που κράτησε τρεις μήνες. Ο Ένγκορον έκρινε ότι ο Τραμπ εμφάνιζε αυξημένη την αξία των ακινήτων του επί αρκετά χρόνια πριν εκλεγεί πρόεδρος το 2017, με σκοπό να εξαπατά δανειστές και ασφαλιστές και να εξασφαλίζει καλύτερους όρους για την εταιρεία του, την Trump Organization. Τον Φεβρουάριο του 2024 ο δικαστής διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει πρόστιμο 454,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι τόκοι αυτού του προστίμου συσσωρεύονταν έκτοτε.

Ο Τραμπ όφειλε να καταβάλει το 98% του προστίμου ενώ για το υπόλοιπο κρίθηκαν υπόλογοι οι γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ και ένας πρώην συνεργάτης του στον Trump Organization, ο οικονομικός διευθυντής Άλεν Γουάισελμπεργκ. Ο Ένγκορον απαγόρευσε επίσης στον ίδιο τον Τραμπ και την εταιρεία του να αιτούνται δάνεια από τράπεζες της Νέας Υόρκης για τρία χρόνια. Στους δύο γιους του απαγορεύτηκε να διαχειρίζονται την εταιρεία για δύο χρόνια.

Το Εφετείο είχε αναστείλει αυτές τις απαγορεύσεις μέχρι να ολοκληρώσει την εξέταση της υπόθεσης αλλά άφησε την ελέγκτρια που είχε διορίσει το πρωτοδικείο στον Trump Organization να συνεχίσει τη δουλειά της.

Ο Τραμπ αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Οι δικηγόροι του έλεγαν ότι το πρόστιμο ήταν υπερβολικό και ότι η Τζέιμς υπερέβαλε των καθηκόντων της.

Στην απόφασή του το Εφετείο έκρινε ότι το πρόστιμο ήταν όντως υπερβολικό, γεγονός που «παραβιάζει την όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ», η οποία απαγορεύει τις δυσανάλογες ποινές.

Διαβάστε επίσης:

Guardian: Ακόμη και τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού δείχνουν ποσοστό θνησιμότητας αμάχων στο 83% στον πόλεμο της Γάζας

Γιατί απέτυχαν οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία – Οι «ντρίμπλες» του Πούτιν και η στοχοποίηση της Ινδίας

Συναγερμός στην Ισπανία: «Λουκέτο» σε διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εισβολής «μπλε δράκων» (photos/video)