Συναγερμός στη Νέα Υόρκη – Εκκενώνεται η Times Square λόγω απειλής για βόμβα

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης ενημέρωσε τη Δευτέρα τους πολίτες να αποφεύγουν την Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργούς αστυνομικής έρευνας».
«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν… Αναμένονται οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στη γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στο X.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος της Τάιμς Σκουέαρ εκκενώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένα ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με κουτί με μπισκότα «εκσφενδονίστηκε» προς τους πολίτες στην πλατεία Father Duffy.
