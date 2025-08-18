Συναγερμός στη Νέα Υόρκη – Εκκενώνεται η Times Square λόγω απειλής για βόμβα

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης ενημέρωσε τη Δευτέρα τους πολίτες να αποφεύγουν την Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργούς αστυνομικής έρευνας».

«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν… Αναμένονται οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στη γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στο X.

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025

Active NYPD investigation underway in Times Square https://t.co/VxuFgPFpoE — Reuters (@Reuters) August 18, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος της Τάιμς Σκουέαρ εκκενώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένα ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με κουτί με μπισκότα «εκσφενδονίστηκε» προς τους πολίτες στην πλατεία Father Duffy.

