ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 18:54

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη – Εκκενώνεται η Times Square λόγω απειλής για βόμβα

18.08.2025 18:54
times square

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης ενημέρωσε τη Δευτέρα τους πολίτες να αποφεύγουν την Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργούς αστυνομικής έρευνας».

«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν… Αναμένονται οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στη γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος της Τάιμς Σκουέαρ εκκενώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένα ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με κουτί με μπισκότα «εκσφενδονίστηκε» προς τους πολίτες στην πλατεία Father Duffy.

Ντονμπάς: Το αντικείμενο του πόθου του Πούτιν και η ουσία του πολέμου στην Ουκρανία

Η Χαμάς συμφωνεί με τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Για τέσσερις βιασμούς κατηγορείται ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου

Untitled-design-3
LIFESTYLE

Οι βουτιές της Κλέλιας Ανδριολάτου

purosbestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας: Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

