Η Χαμάς συμφωνεί με τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Μια πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές συμφώνησαν σε μια νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο που διαρκεί πάνω από 22 μήνες μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ.

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές, επιβεβαιώνοντας ότι η Χαμάς συμφώνησε στη νέα πρόταση για εκεχειρία χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις», δήλωσε η πηγή της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι μεσολαβητές πρότειναν μια αρχική εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση ομήρων σε δύο δόσεις.

Μια αιγυπτιακή πηγή επιβεβαίωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε την πρόταση.

Οι προσπάθειες που καταβάλλουν τους τελευταίους μήνες οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ) δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής καρπούς, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που συνεχίζεται εδώ και 22 μήνες στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας της Γάζας, σκοτώθηκαν 19 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα.

Μέχρι στιγμής, κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει αυτήν την πρόταση εκεχειρίας. Η θετική απάντηση της Χαμάς έρχεται σε μια περίοδο που ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει την Πόλη της Γάζας και τους γειτονικούς προσφυγικούς καταυλισμούς που προς το παρόν δεν ελέγχονται από το Ισραήλ.

Η πρόταση εκεχειρίας επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές ένα προηγούμενο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχο της Χαμάς, το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 10 Ισραηλινών ομήρων και την παράδοση ορισμένων σορών. Οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν σε δεύτερη φάση ενώ θα ακολουθήσουν και νέες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλαμβάνει και διεθνείς εγγυήσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί παρά μόνο μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα και θα πληρεί τους όρους που θέτει

