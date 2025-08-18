search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 19:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 18:00

Για τέσσερις βιασμούς κατηγορείται ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας

18.08.2025 18:00
prigkipissa mete maris 098- new

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται για 32 παραβάσεις, μεταξύ αυτών τέσσερις βιασμούς και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 10 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας.

Πέραν των τεσσάρων βιασμών, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται επίσης για κακοποίηση συντρόφου, βιαιοπραγίες, επίθεση κατά της ελευθερίας και πως βιντεοσκόπησε και κατέγραψε βίντεο χωρίς συναίνεση, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Η μέγιστη ποινή για τις αναφερόμενες παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι μια ποινή κάθειρξης έως 10 ετών», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που ενδέχεται να αφήσουν μόνιμα τραύματα και να καταστρέψουν ζωές», υπογράμμισε ο εισαγγελέας.

Ο Μάριος Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο απέκτησε η Μέτε Μέριτ κατά τη διάρκεια μιας σχέσης που είχε προηγηθεί από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, συνελήφθη την 4η Αυγούστου του 2024, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για επίθεση κατά της συντρόφου του.

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε μια σειρά αποκαλύψεων και καταγγελιών από άλλα θύματα.

«Το γεγονός ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν πρέπει σίγουρα να έχει ως αποτέλεσμα να τύχει ευνοϊκότερης ή αυστηρότερης μεταχείρισης σε σχέση με το αν παρόμοιες πράξεις είχαν διαπραχθεί από άλλους», υπογράμμισε ο Χένρικσμπο.

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Μποργκ Χόιμπι διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, ο τελευταίος μετά την έναρξη της έρευνας της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Καστοριά: Κρατούμενος δραπέτευσε από νοσοκομείο – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού – Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η ασυμβίβαστη Σάλι Ρούνεϊ και η θλιβερή περίπτωση της Σώτης Τριανταφύλλου 

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Το «Σόι σου» ακλόνητο στην κορυφή της τηλεθέασης και το διήμερο 16,17/8

leykos-oikos-85454
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες – Αντίστροφη μέτρηση για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι – Live όλες οι εξελίξεις

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 19:41
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η ασυμβίβαστη Σάλι Ρούνεϊ και η θλιβερή περίπτωση της Σώτης Τριανταφύλλου 

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Το «Σόι σου» ακλόνητο στην κορυφή της τηλεθέασης και το διήμερο 16,17/8

leykos-oikos-85454
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες – Αντίστροφη μέτρηση για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι – Live όλες οι εξελίξεις

1 / 3