Guardian: Ακόμη και τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού δείχνουν ποσοστό θνησιμότητας αμάχων στο 83% στον πόλεμο της Γάζας

Στοιχεία από μια διαβαθμισμένη βάση δεδομένων των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών δείχνουν ότι πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι, ένα ακραίο ποσοστό σφαγής που σπάνια συγκρίνεται στις τελευταίες δεκαετίες πολέμου.

Τα στοιχεία από την απόρρητη βάση δεδομένων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανέφεραν 8.900 μαχητές της Χαμάς που κατονομάστηκαν ως νεκροί ή πιθανώς νεκροί τον Μάιο, καθώς ο συνολικός αριθμός των νεκρών έφτασε τους 53.000.

Από τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών κατέγραφαν 8.900 μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή «πιθανώς νεκρούς», σύμφωνα με κοινή έρευνα του Guardian, της ισραηλινοπαλαιστινιακής έκδοσης +972 Magazine και του εβραϊκού μέσου Local Call.

Εκείνη την εποχή, 53.000 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, ένας αριθμός που περιελάμβανε μαχητές και πολίτες. Οι μαχητές που κατονομάστηκαν στη βάση δεδομένων των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών αντιπροσώπευαν μόνο το 17% του συνόλου, γεγονός που δείχνει ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι.

Αυτή η φαινομενική αναλογία αμάχων προς μαχητές μεταξύ των νεκρών είναι εξαιρετικά υψηλή για τον σύγχρονο πόλεμο, ακόμη και σε σύγκριση με συγκρούσεις που είναι διαβόητες για αδιάκριτες δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένων των εμφυλίων πολέμων στη Συρία και το Σουδάν.

«Αυτό το ποσοστό αμάχων μεταξύ των νεκρών θα ήταν ασυνήθιστα υψηλό, ειδικά επειδή συμβαίνει εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Therése Pettersson από το Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα, το οποίο παρακολουθεί τα θύματα αμάχων παγκοσμίως. «Αν ξεχωρίσετε μια συγκεκριμένη πόλη ή μάχη σε μια άλλη σύγκρουση, θα μπορούσατε να βρείτε παρόμοια ποσοστά, αλλά πολύ σπάνια συνολικά».

Πολλοί μελετητές γενοκτονίας, δικηγόροι και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών ακαδημαϊκών και ομάδων εκστρατείας, λένε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο μαζικές δολοφονίες αμάχων και επιβολή λιμού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε αμφισβήτησε τα δεδομένα για τους θανάτους της Χαμάς και της PIJ όταν ερωτήθηκαν για σχολιασμό από το Local Call και το +972 Magazine. Όταν ο Guardian ζήτησε σχολιασμό για τα ίδια δεδομένα, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι αποφάσισε να «αναδιατυπώσει» την απάντησή του.

Μια σύντομη δήλωση που στάλθηκε στον Guardian δεν αφορούσε άμεσα ερωτήσεις σχετικά με τη βάση δεδομένων στρατιωτικών πληροφοριών.

Ανέφερε ότι «τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο είναι λανθασμένα», χωρίς να διευκρινίζει ποια δεδομένα αμφισβήτησε ο ισραηλινός στρατός. Ανέφερε επίσης ότι οι αριθμοί «δεν αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα συστήματα του IDF», χωρίς να διευκρινίζει ποια συστήματα.

Ένας εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε γιατί ο στρατός είχε δώσει διαφορετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων.

Η βάση δεδομένων κατονομάζει 47.653 Παλαιστίνιους που θεωρούνται ενεργοί στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και της PIJ.

Πολλαπλές πηγές πληροφοριών που είναι εξοικειωμένες με τη βάση δεδομένων ανέφεραν ότι ο στρατός τη θεωρεί ως τον μόνο έγκυρο απολογισμό των θυμάτων των μαχητών.

Ο στρατός θεωρεί επίσης αξιόπιστο τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, ανέφερε το Local Call, και ο πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών φάνηκε να τον επικαλείται πρόσφατα, παρόλο που οι Ισραηλινοί πολιτικοί απορρίπτουν τακτικά τους αριθμούς ως προπαγάνδα.

Και οι δύο βάσεις δεδομένων ενδέχεται να υποεκτιμούν τον αριθμό των θυμάτων. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας απαριθμεί μόνο άτομα των οποίων τα σώματα έχουν ανακτηθεί, όχι τις χιλιάδες που έχουν ταφεί κάτω από τα ερείπια. Οι ισραηλινές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν όλους τους θανάτους μαχητών ή όλους τους νεοσύλλεκτους. Αλλά οι βάσεις δεδομένων είναι αυτές που χρησιμοποιούνται από Ισραηλινούς αξιωματικούς για τον πολεμικό σχεδιασμό.

Οι Ισραηλινοί πολιτικοί και στρατηγοί έχουν εκτιμήσει ποικιλοτρόπως τον αριθμό των μαχητών που σκοτώθηκαν έως και 20.000 ή έχουν ισχυριστεί ότι η αναλογία αμάχων προς μαχητές είναι μόλις 1:1.

Τα υψηλότερα σύνολα που αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι μπορεί να περιλαμβάνουν πολίτες με δεσμούς με τη Χαμάς, όπως κυβερνητικούς αξιωματούχους και αστυνομικούς, παρόλο που το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη στοχοποίηση ατόμων που δεν συμμετέχουν σε μάχες.

Πιθανότατα περιλαμβάνουν και Παλαιστίνιους χωρίς διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Η νότια διοίκηση του Ισραήλ επέτρεψε στους στρατιώτες να αναφέρουν άτομα που σκοτώθηκαν στη Γάζα ως θύματα μαχητών χωρίς ταυτοποίηση ή επαλήθευση.

«Οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται τρομοκράτες μετά τον θάνατό τους», δήλωσε μια πηγή πληροφοριών που συνόδευε τις δυνάμεις επί του εδάφους. «Αν είχα ακούσει την ταξιαρχία, θα είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχαμε σκοτώσει το 200% των μελών της Χαμάς στην περιοχή».

Ο Ιτζάκ Μπρικ, ένας απόστρατος στρατηγός, δήλωσε ότι οι εν ενεργεία Ισραηλινοί στρατιώτες γνώριζαν ότι οι πολιτικοί υπερέβαλαν τον αριθμό των θυμάτων της Χαμάς. Ο Μπρικ συμβούλευε τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην αρχή του πολέμου και τώρα είναι ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία σύνδεση μεταξύ των αριθμών που ανακοινώνονται και αυτού που πραγματικά συμβαίνει. Είναι απλώς μια μεγάλη μπλόφα», είπε.

Ο Μπρικ διοικούσε τις στρατιωτικές σχολές του Ισραήλ και είπε ότι διατηρούσε επαφή με εν ενεργεία αξιωματικούς. Περιέγραψε ότι συνάντησε στρατιώτες από μια μονάδα που αναγνώρισε Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, οι οποίοι του είπαν ότι «οι περισσότεροι από αυτούς» ήταν άμαχοι.

Παρόλο που μεγάλο μέρος της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, η απόρρητη βάση δεδομένων απαριθμεί σχεδόν 40.000 άτομα που θεωρούνται από τον στρατό μαχητές και εξακολουθούν να ζουν.

Οι εκτιμήσεις για τις απώλειες από τα μέλη της Χαμάς και της PIJ έδειξαν επίσης ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διογκώνουν τον αριθμό των μαχητών σε δημόσιες δηλώσεις, δήλωσε ο Muhammad Shehada, Παλαιστίνιος αναλυτής.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου 6.500 άτομα από τις στρατιωτικές και πολιτικές πτέρυγες και των δύο ομάδων είχαν σκοτωθεί, του είπαν τα μέλη. «Το Ισραήλ επεκτείνει τα όρια, ώστε να μπορεί να ορίζει κάθε άτομο στη Γάζα ως Χαμάς», είπε. «Όλα αυτά είναι δολοφονίες στη στιγμή για τακτικούς σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με την εξάλειψη μιας απειλής».

Η αναλογία των θυμάτων αμάχων μεταξύ των νεκρών μπορεί να έχει αυξηθεί περαιτέρω από τον Μάιο, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που διανέμουν βοήθεια τους Παλαιστίνιους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους που προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα από κέντρα διανομής σε στρατιωτικές ζώνες αποκλεισμού.

Τώρα, οι λιμοκτονούντες επιζώντες, που έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκατασταθούν σε μόλις το 20% της επικράτειας, έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν το βορρά, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια άλλη χερσαία επιχείρηση που είναι πιθανό να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους αμάχους.

