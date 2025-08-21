search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

21.08.2025

Η Βόρεια Κορέα έχει μυστική στρατιωτική βάση μια ανάσα από την Κίνα – Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση CSIS

21.08.2025 20:35
KIM_JONG_UN_2025
AP

Η Βόρεια Κορέα έχει κατασκευάσει μια μυστική στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορά της με την Κίνα, η οποία ενδέχεται να φιλοξενεί τους πιο σύγχρονους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους του καθεστώτος της Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με νέα έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ένα αμερικανικό think tank αναφέρει σε έκθεσή του ότι η βάση αυτή είναι μια από τις 15-20 περίπου που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ από τη Βόρεια Κορέα. «Πυρηνική απειλή» για Ανατολική Ασία και ΗΠΑ.

Φιλοξενεί από 6 έως και 9 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBMs)

Η «μη δηλωμένη» βάση πυραύλων Sinpung-dong βρίσκεται περίπου 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα, ανέφερε σε έκθεσή του την Τετάρτη το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), το οποίο είναι think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Η εγκατάσταση στην επαρχία North Pyongan πιθανότατα φιλοξενεί έξι έως εννέα διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBMs) ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, καθώς και τους εκτοξευτήρες τους, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ενδεχόμενη πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία;

Αυτά τα όπλα «αποτελούν ενδεχόμενη πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει το think tank.

Η Βόρεια Κορέα όπως όλα δείχνουν έχει επιταχύνει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της μετά την αποτυχημένη σύνοδο κορυφής με τις ΗΠΑ το 2019. Από την πλευρά του ο Κιμ Γιονγκ-ουν έχει δώσει εντολή για «ταχεία επέκταση» των πυρηνικών δυνατοτήτων της χώρας του, η οποία παραμένει διπλωματικά απομονωμένη.

Η έκθεση αναφέρει ότι η εγκατάσταση είναι μία από τις περίπου 15–20 βάσεις βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις συντήρησης, υποστήριξης, αποθήκευσης πυραύλων και αποθήκευσης πυρηνικών κεφαλών, τις οποίες η Βόρεια Κορέα δεν έχει ποτέ δηλώσει επίσημα.

Δεν αναφέρεται σε καμία διαπραγμάτευση για αποπυρηνικοποίηση μεταξύ ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας

Η εγκατάσταση δεν φαίνεται να έχει αποτελέσει αντικείμενο καμίας από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για αποπυρηνικοποίηση μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας, αναφέρει η μελέτη.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις των αναλυτών του CSIS, οι εκτοξευτήρες και οι πύραυλοι θα μπορούσαν σε περιόδους κρίσης ή πολέμου να εγκαταλείψουν τη βάση, να ενωθούν με ειδικές μονάδες και να πραγματοποιήσουν δυσκολότερα ανιχνεύσιμες εκτοξεύσεις από άλλα σημεία της χώρας.

Ο Κιμ επιμένει… πυρηνικά

Η σύνοδος του Κιμ με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2019 στο Ανόι του Βιετνάμ κατέρρευσε, επειδή οι δύο πλευρές διαφώνησαν στο τι θα παραχωρούσε η Πιονγιάνγκ με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Έκτοτε, η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει επαναλαμβανόμενα ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα όπλα της και έχει αυτοανακηρυχθεί ως «μη αναστρέψιμη» πυρηνική δύναμη.

kausonas-ergazomenoi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: «Πρωταθλητές Ευρώπης» και στην υπερεργασία οι Έλληνες

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

tanker_new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Κυρώσεις για διακίνηση ιρανικού πετρελαίου σε Έλληνα εφοπλιστή

