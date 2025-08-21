search
ΚΟΣΜΟΣ

21.08.2025 19:39

Έρευνα σε βάρος τουρίστριας που έκανε pole dancing σε ιστό σημαίας ξεκινά η Τουρκία (Video)

21.08.2025 19:39
pole dancing turkey

Οι αρχές στην Τουρκία ξεκίνησαν έρευνα για μια ξένη τουρίστρια που βιντεοσκοπήθηκε να κάνει pole dancing σε ένα κοντάρι σημαίας που έφερε την εθνική σημαία της χώρας στην κεντρική επαρχία Νεβσεχίρ, δήλωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Το Γραφείο του Κυβερνήτη του Νεβσεχίρ ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι οι μονάδες ασφαλείας ξεκίνησαν άμεση έρευνα μετά την κοινοποίηση εικόνων του περιστατικού στην περιοχή της Καππαδοκίας σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το γραφείο ανέφερε ότι η Γενική Εισαγγελία του Νεβσεχίρ ξεκίνησε ποινική έρευνα βάσει των άρθρων 300 και 301 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία ποινικοποιούν την προσβολή κρατικών συμβόλων και την υποβάθμιση του τουρκικού έθνους ή των θεσμών του.

«Θεωρούμε αυτό το αξιοθρήνητο περιστατικό ως πράξη ασέβειας προς τις εθνικές και πνευματικές αξίες του έθνους μας. Το θέμα παρακολουθείται με μεγάλη ευαισθησία και επιμέλεια από το γραφείο μας», ανέφερε η δήλωση του κυβερνήτη.

Το άρθρο 300 του ποινικού κώδικα προβλέπει ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη για προσβολή της τουρκικής σημαίας, ενώ το άρθρο 301 ορίζει ποινές φυλάκισης από έξι μήνες έως δύο έτη για προσβολή του τουρκικού έθνους ή των κρατικών θεσμών. Οι διώξεις βάσει του άρθρου 301 απαιτούν την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

