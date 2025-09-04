Καμίνια: «Το έκανα γιατί δεν χωνεύω τους Ρομά» ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους – Βίντεο ντοκουμέντο

Την αρπαγή του μόλις δύο μηνών βρέφους στα Καμίνια μέσα από τα χέρια της μητέρας του ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη νωρίτερα στον Άλιμο περιπλανώμενος.

Ο 17χρονος άνδρας, που παράτησε το μωρό σε καρότσι κοντά στην Ακρόπολη, είναι ο ίδιος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει και ένα άλλο μωρό από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε ένα κάδο σκουπιδιών.

Όπως έγινε γνωστό ο ανήλικος παρίστανε επίσης τον ελεγκτή σε λεωφορεία ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το έκανε επειδή «δεν χωνεύω τους Ρομά» και «ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους».

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει έχοντας αρπάξει το καρότσι με το βρέφος

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα αλλά και από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό είναι αυτός που προσφέρθηκε να αγοράσει τρόφιμα και γάλα στην 35χρονη μητέρα, ενώ στόχος του ήταν να αρπάξει το παιδί.

Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά, γύρω στις τέσσερις και δέκα το μεσημέρι.

Το χρονικό

Η απίστευτη ιστορία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, όταν η 35χρονη Ρομά έδωσε το παιδί της σε έναν άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει τρόφιμα.

Η ίδια μπήκε μαζί του σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ στην συνέχεια ο άγνωστος άνδρας κράτησε το παιδί προκειμένου η μητέρα να αγοράσει γάλα από φαρμακείο στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά.

Τότε ο άγνωστος άνδρας που ήταν εκτός φαρμακείου πήρε το παιδί κι εξαφανίστηκε. Μέντα από ώρες το παιδάκι εντοπίστηκε παρατημένο μέσα σε ένα καρότσι από μία γυναίκα στην περιοχή Ακρόπολης.

