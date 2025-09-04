search
04.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2025 20:35

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής – Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

04.09.2025 20:35
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (4/9) σε αποθήκη ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Λίγο μετά τις 20.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή για τους καπνούς: «Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

