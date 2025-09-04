Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρίσα στη Λέσβο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Ήχησε και το «112», προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
