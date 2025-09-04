Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρίσα στη Λέσβο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Ήχησε και το «112», προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

