04.09.2025 15:28

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

04.09.2025 15:28
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρίσα στη Λέσβο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε και το «112», προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

papandreou-si-45
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Η θερμή χειραψία με Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και η «ανάγκη για ισχυρές φωνές που θα προτάσσουν την ειρήνη»

tsipras_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στην τελική ευθεία για τον Economist: «Στην πατρίδα μας σήμερα δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη»

kriti_mafia_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

giannis_ethniki_0409_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Με Γιάννη για τη νίκη-πρωτιά επί της Ισπανίας η Εθνική – Τα σενάρια και οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16» (videos)

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

