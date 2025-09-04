search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 14:06

Τραγωδία στα Πατήσια: Η 34χρονη είχε φοβία με τους γιατρούς, λέει συγγενικό της πρόσωπο

04.09.2025 14:06
patisia_0

Μια φοβία φαίνεται ότι στοίχησε τη ζωή στην 34χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης στο διαμέρισμα της στα Πατήσια, αφού προηγουμένως γέννησε πρόωρα.

Την 34χρονη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της ο οποίος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βρήκε τη γυναίκα και το νεογέννητο χωρίς τις αισθήσεις τους και δίπλα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 5 και 3 ετών αντίστοιχα, μπροστά στα οποία εκτυλίχθηκαν οι τραγικές στιγμές. Ο σύζυγος επέστρεψε από τη δουλειά του νωρίτερα καθώς ανησύχησε επειδή η γυναίκα είχε για αρκετές ώρες το κινητό της κλειστό και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον της άτυχης γυναίκας, η 34χρονη είχε μία φοβία για τους γιατρούς και γι’ αυτό δεν την παρακολουθούσε γυναικολόγος. Τα άλλα δύο παιδιά τα είχε γεννήσει στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Τα ίδια άτομα φέρονται να δήλωσαν ότι η φοβία της είχε να κάνει με την ιατρική παρακολούθηση σε όλο το διάστημα του τοκετού και επέλεγε μόλις ερχόταν η ώρα να μεταβαίνει στο νοσοκομείο για να γεννήσει, ωστόσο αυτή τη φορά γέννησε πρόωρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σύζυγος της γυναίκας δήλώσε ότι «δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθαν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά».

Ιατροδικαστικές πηγές σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, ανέφεραν ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι ίσως η 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από μητρορραγία, δηλαδή ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο της.

Διαβάστε επίσης

Η δράση της μαφίας των καυσίμων – Σφραγίστηκαν βενζινάδικα σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 38 καταστήματα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

ΟΣΕ: Τίτλοι τέλους για τα «Λευκά Βέλη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino atixima 55 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:30
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

1 / 3