Τραγωδία στα Πατήσια: Η 34χρονη είχε φοβία με τους γιατρούς, λέει συγγενικό της πρόσωπο

Μια φοβία φαίνεται ότι στοίχησε τη ζωή στην 34χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης στο διαμέρισμα της στα Πατήσια, αφού προηγουμένως γέννησε πρόωρα.

Την 34χρονη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της ο οποίος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βρήκε τη γυναίκα και το νεογέννητο χωρίς τις αισθήσεις τους και δίπλα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 5 και 3 ετών αντίστοιχα, μπροστά στα οποία εκτυλίχθηκαν οι τραγικές στιγμές. Ο σύζυγος επέστρεψε από τη δουλειά του νωρίτερα καθώς ανησύχησε επειδή η γυναίκα είχε για αρκετές ώρες το κινητό της κλειστό και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον της άτυχης γυναίκας, η 34χρονη είχε μία φοβία για τους γιατρούς και γι’ αυτό δεν την παρακολουθούσε γυναικολόγος. Τα άλλα δύο παιδιά τα είχε γεννήσει στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Τα ίδια άτομα φέρονται να δήλωσαν ότι η φοβία της είχε να κάνει με την ιατρική παρακολούθηση σε όλο το διάστημα του τοκετού και επέλεγε μόλις ερχόταν η ώρα να μεταβαίνει στο νοσοκομείο για να γεννήσει, ωστόσο αυτή τη φορά γέννησε πρόωρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σύζυγος της γυναίκας δήλώσε ότι «δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθαν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά».

Ιατροδικαστικές πηγές σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, ανέφεραν ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι ίσως η 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από μητρορραγία, δηλαδή ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο της.

