search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 12:48

ΟΣΕ: Τίτλοι τέλους για τα «Λευκά Βέλη»

04.09.2025 12:48
apergia-trena-new

Είχαν διαφημιστεί ως υπερσύγχρονα γρήγορα τρένα που σχεδον θα εκμηδένιζαν χρονικά την απόσταση μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονικη. Θα ήταν τα οχήματα που θα έφερναν τον σιδηρόδρομο στον επόμενο αιώνα και θα έβαζαν στο χρονοντούλαπο της Ισοτρίας τα … «οτομοτρίς» και τα Intercity.

Τα δρομολόγια που προλαβαν να κάνουν υπήρξαν ελάχιστα. Τώρα η Hellenic Train τα καταργεί οριστικά.

Οι Ελβετοί τα είχαν αποσύρει ως προβληματικά, οι Έλληνες (ή τουλάχιστον η τότε διοίκηση της Hellenic Train) τα είχαν υποδεχτεί ως τα τρένα του μέλλοντος με τα οποία θα ξεκινούσε μία νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, όπως αναφέρει το athenstransport.com.

Πρόκειται για τα ETR 470 ή “Λευκά Βέλη” όπως τα είχε ονομάσει η Hellenic Train, τα μετακατασκευασμένα τρένα τα οποία είχαν σταλεί από την Ιταλία στην Ελλάδα.

Σήμερα τα 5 τρένα που έφτασαν στην Ελλάδα το 2021 είναι άφαντα αφού έχουν αποσυρθεί από τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Επισήμως, το αίτιο είναι η εκτέλεση των έργων αποκατάστασης του Daniel στη Θεσσαλία (λόγω των οποίων αναμένεται προσεχώς περαιτέρω μείωση των δρομολογίων).

Φήμες όμως – κάποιες από αυτές εξ Ιταλίας – κάνουν λόγο για οριστική απόσυρση των Λευκών Βελών καθώς αφενός πράγματι αντιμετώπιζαν αυξημένο αριθμό προβλημάτων και αφετέρου το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο βρίσκεται ακόμα σε κακή κατάσταση σε σημαντικά τμήματά του.

Στις αρχές του καλοκαιριού πάντως η κυβέρνηση υποστήριζε πως εντός του καλοκαιριού η Hellenic Train θα προχωρήσει σε παραγγελία νέων τρένων τα οποία θα έρθουν από το 2027.

Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει συμβεί μέχρι και σήμερα. Την ίδια στιγμή στην Ιταλία, η FS προχωρά σε νέα επένδυση ύψους 500 εκατ. ευρώ για προμήθεια 61 τρένων.

Διαβάστε επίσης

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ – ταυτότητα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino atixima 55 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:30
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

1 / 3