ΟΣΕ: Τίτλοι τέλους για τα «Λευκά Βέλη»

Είχαν διαφημιστεί ως υπερσύγχρονα γρήγορα τρένα που σχεδον θα εκμηδένιζαν χρονικά την απόσταση μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονικη. Θα ήταν τα οχήματα που θα έφερναν τον σιδηρόδρομο στον επόμενο αιώνα και θα έβαζαν στο χρονοντούλαπο της Ισοτρίας τα … «οτομοτρίς» και τα Intercity.

Τα δρομολόγια που προλαβαν να κάνουν υπήρξαν ελάχιστα. Τώρα η Hellenic Train τα καταργεί οριστικά.

Οι Ελβετοί τα είχαν αποσύρει ως προβληματικά, οι Έλληνες (ή τουλάχιστον η τότε διοίκηση της Hellenic Train) τα είχαν υποδεχτεί ως τα τρένα του μέλλοντος με τα οποία θα ξεκινούσε μία νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, όπως αναφέρει το athenstransport.com.

Πρόκειται για τα ETR 470 ή “Λευκά Βέλη” όπως τα είχε ονομάσει η Hellenic Train, τα μετακατασκευασμένα τρένα τα οποία είχαν σταλεί από την Ιταλία στην Ελλάδα.

Σήμερα τα 5 τρένα που έφτασαν στην Ελλάδα το 2021 είναι άφαντα αφού έχουν αποσυρθεί από τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Επισήμως, το αίτιο είναι η εκτέλεση των έργων αποκατάστασης του Daniel στη Θεσσαλία (λόγω των οποίων αναμένεται προσεχώς περαιτέρω μείωση των δρομολογίων).

Φήμες όμως – κάποιες από αυτές εξ Ιταλίας – κάνουν λόγο για οριστική απόσυρση των Λευκών Βελών καθώς αφενός πράγματι αντιμετώπιζαν αυξημένο αριθμό προβλημάτων και αφετέρου το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο βρίσκεται ακόμα σε κακή κατάσταση σε σημαντικά τμήματά του.

Στις αρχές του καλοκαιριού πάντως η κυβέρνηση υποστήριζε πως εντός του καλοκαιριού η Hellenic Train θα προχωρήσει σε παραγγελία νέων τρένων τα οποία θα έρθουν από το 2027.

Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει συμβεί μέχρι και σήμερα. Την ίδια στιγμή στην Ιταλία, η FS προχωρά σε νέα επένδυση ύψους 500 εκατ. ευρώ για προμήθεια 61 τρένων.

