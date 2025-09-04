search
04.09.2025 11:50

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ – ταυτότητα»

04.09.2025 11:50
proswpikos_arithmos

Μετά τον προσωπικό αριθμό, πού όπως ανακοινώθηκε μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να τον έχουν προμηθευτεί όλοι οι πολίτες (θα τους αποδοθεί αυτόματα εάν δεν έχουν επιλέξει οι ίδιοι τα δύο πρώτα ψηφία έως τότε) και ο οποίος καταργεί αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό δημοτολογίου, ετοιμάζεται ένα νέο πανευρωπαϊκό, ψηφιακό πιστοποιημένο, πορτοφόλι για όλους τους Έλληνες.

Σε αυτό θα περιλαμβάνονται το διαβατήριο, η καινούργια αστυνομική ταυτότητα (υπενθυμίζεται ότι δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με τη παλιά αστυνομική ταυτότητα στην Ευρώπη οι έλληνες πολίτες από το επόμενο καλοκαίρι), η άδεια οδήγησης καθώς και πολλά άλλα έγγραφα.

Μεταξύ άλλων θα εκτελεί ασφαλείς ηλεκτρικές συναλλαγές,  θα βάζει δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές και θα μειώσει δραστικά τον χρόνο κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων και επιβίβασης σε αεροπλάνα, πλοία και τρένα.

Η νέα ευρωπαϊκή «υπερ – ταυτότητα» θα είναι διαθέσιμη στους Έλληνες πολίτες, από τον Νοέμβριο του 2026.

Στόχος των υπηρεσιών των Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο κάθε πολίτης να μπορεί απλά με το κινητό του τηλέφωνο να κινείται, να οδηγεί, να ταυτοποιείται, να ταξιδεύει, να κάνει συναλλαγές με το Δημόσιο και να πληρώνει χωρίς να έχει οτιδήποτε τίποτα άλλο μαζί του. Η «υπερ-ταυτότητα» στόχος είναι να είναι κοινή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες – μέλη της Σένγκεν και της Ευρωζώνης.  

