Τράπεζες: Ενιαίο δίκτυο ΑΤΜ ετοιμάζουν οι τράπεζες μετά την δυναμική αύξηση αναλήψεων

Ενιαίο δίκτυο ΑΤΜ το οποίο θα έχει κοινή ονομασία και θα λειτουργεί υπό ενιαία διαχείριση, σχεδιάζουν οι τράπεζες μετά και την «δυναμική αύξηση » αναλήψεων μέσω ΔΙΑΣ.

Σημαντικο εδώ είναι να αναφερθεί οτι σε μόλις 20 ημέρες από την εφαρμογή του νέου πλαισίου, οι αναλήψεις μετρητών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ έφτασαν περίπου τις 500.000, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με πριν. Παράλληλα, οι ερωτήσεις υπολοίπου –οι κινήσεις δηλαδή που κάνουν οι πολίτες για να δουν πόσα χρήματα έχουν στον λογαριασμό τους – αυξήθηκαν κατά 34%, ξεπερνώντας τις 160.000. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πόσο περιοριστικές ήταν οι παλιές χρεώσεις και πόσο ανάγκη υπήρχε να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές.

Στο δίκτυο αυτό θα ενταχθούν όλα τα off site μηχανήματα, δηλαδή εκείνα που βρίσκονται εκτός των τραπεζικών καταστημάτων, ήτοι σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ, πλατείες, εμπορικά κέντρα ή ακόμα και σε μικρές επαρχιακές πόλεις.

Θυμίζουμε ότι ενιαία ΑΤΜ εφαρμόζουν 29 τράπεζες της Πορτογαλίας αλλά και τράπεζες σε Ολλανδία, Γερμανία και Αυστρία.

Η διαχείριση του νέου συστήματος φαίνεται ότι θα περάσει στη ΔΙΑΣ ενώ η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αναμενεται να εκπονήσει μελέτη για το τρόπο γεωγραφικής κάλυψης.

Η ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό προκύπτει και από το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας ενός ΑΤΜ είναι αρκετά υψηλό. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία ενός μηχανήματος σε απομακρυσμένη περιοχή μπορεί να φτάσει έως και τις 15.000 ευρώ, ενώ το κόστος αγοράς και εγκατάστασης νέου ΑΤΜ κυμαίνεται από 20.000 έως 25.000 ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν για ποιο λόγο οι τράπεζες θέλουν να περιορίσουν τις επικαλύψεις, δηλαδή να αποφύγουν περιπτώσεις όπου πολλά μηχανήματα βρίσκονται συγκεντρωμένα στο ίδιο σημείο ενώ άλλες περιοχές μένουν χωρίς κάλυψη.

Συνολικά, μαζί με τους τρίτους παρόχους, τα ΑΤΜ στην Ελλάδα είναι 9.285, με την Εθνική Τράπεζα να έχει το μεγαλύτερο δίκτυο με 1.400 και ακολουθούν: Πειραιώς με 1.297 ΑΤΜ, Eurobank με 1.203, Alpha Bank 1.200, η Credia Bank (Attica Bank), Συνεταιριστικές 161. Σε ό,τι αφορά τους τρίτους παρόχους το μεγαλύτερο δίκτυο έχει με 2.200 ΑΤΜ η Euronet και ακολουθούν με 808 η Cashflex και 200 η Cashzone.

Διαβάστε επίσης

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Στα ύψη το κόστος των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά

Ταχύτερη διαχείριση ΚΑΔ και ΦΠΑ για επιχειρήσεις χάρη στην ψηφιοποίηση και αυτόματους ελέγχους myAADE

Απογοήτευση του εμπορικού κόσμου, με τον χαμηλό τζίρο στις εκπτώσεις – Το 60% των καταστημάτων είχαν τις χειρότερες πωλήσεις